Caravaca homenajea la trayectoria de Ana María Serna y María Domenech en el ‘Día Internacional de la Mujer’

La antigua compañía de Jesús de Caravaca acogió la entrega de galardones del ‘Día Internacional de la Mujer 2026’, que este año han recaído en la doctora Ana María Serna Sirvent (Clínica Dental Doctora Serna), en la categoría de ‘Mujer Empresaria 2026’, y María Domenech Torres (Autoservicio Maru), en la categoría de ‘Mujer Trabajadora 2026’. Además de estos dos reconocimientos, este año se otorgaron menciones especiales a la docente, investigadora y escritora Carmen María López López y a la soprano y violinista Rocío Ruiz Cobarro, por sus destacadas trayectorias profesionales y su proyección nacional e internacional.

El acto institucional, presentado por Reme Ruíz, contó con la actuación del grupo ‘Mujeres con raíz’.

Actuación del grupo 'Mujeres con raíz' / Enrique Soler

El acto incluyó la entrega de premios del II Concurso de Carteles Digitales por la Igualdad. El primer premio fue para el trabajo ‘La igual no es un privilegio’ de Jesús Gómez, también se entregó un segundo premio para el cartel ‘Eco de igualdad’ de los alumnos Lucía Sánchez, Eva Fernández y Daniel Rodríguez. Todos los premiados son del colegio Nuestra Señora de la Consolación.

La concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, destacó que “estos galardones tienen como finalidad visibilizar el talento, la capacidad de superación, trabajo y liderazgo”, subrayando el “compromiso social de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo económico, cultural y humano del municipio, convirtiéndose en ejemplo para las nuevas generaciones”.

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, destacó que “hoy y siempre sois referentes para la sociedad caravaqueña, para las mujeres y también para los hombres, en esa lucha por la igualdad en épocas diferentes”, en este sentido puso de manifiesto que “es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido, a reconocer el esfuerzo y la contribución de tantas mujeres que han hecho y siguen haciendo una sociedad mejor y reafirmar nuestro compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres”. Sobre las galardonadas incidió en que “sois un reflejo de talento, de fortaleza y de generosidad, gracias por vuestro ejemplo, y por contribuir a hacer de Caravaca un lugar mejor”.

Galardonadas

Ana María Serna Sirvent nació el 19 de febrero de 1960 en San Vicente del Raspeig, Alicante, en el seno de una familia emprendedora que siempre impulsó la formación universitaria de sus hijos. Formó parte de la primera promoción de Medicina de la Universidad de Alicante, se especializó como médico estomatólogo en la Universidad de Valencia y completó su formación en odontopediatría con un máster de dos años en Madrid, donde abrió su primera consulta dental.

Premio 'Mujer empresaria' para Ana Serna / Enrique Soler

En 1989 se trasladó a Caravaca de la Cruz, animada por su hermano, el doctor Ramón Serna, ginecólogo del Hospital Comarcal del Noroeste, y en febrero de 1990 abrió su segunda consulta dental en la localidad. El 25 de julio de 2005 inauguró la tercera y actual clínica odontológica. En las últimas dos décadas ha ampliado su formación en ámbitos como la medicina bioenergética y natural, la acupuntura y la medicina china.

Ha compaginado su actividad profesional con acciones humanitarias, participando en proyectos de cooperación sanitaria en Tawang, en el Himalaya, y colaborando desde hace más de una década con la asociación Música para Salvar Vidas, que gestiona un orfanato en Kampala, Uganda. Asimismo, ha participado en programas de salud bucodental en Burkina Faso, Costa de Marfil y Togo, dentro de misiones carmelitas en el Oeste de África.

María Domenech Torres, “Maru”, nació a finales de los años cincuenta en el Barrio de San Francisco de Caravaca de la Cruz. Fue la primera de once hermanos y desde muy pequeña asumió responsabilidades familiares, aprendiendo el valor del esfuerzo y la constancia. Actualmente, lleva más de cincuenta años incorporada al mundo laboral.

Premio 'Mujer trabajadora' para María Domenech / Enrique Soler

Creció junto a su padre, Antonio, conocido como Antonio ‘El Batanero’, su madre Cruz y su hermana Gloria, primero en el entorno de la antigua escuela de San Francisco y posteriormente en la Calle Larga, donde la taberna de su abuela paterna se transformó en un modesto ultramarinos. Allí comenzó a trabajar tras el mostrador junto a su madre, compaginando el aprendizaje del oficio con el cuidado de sus hermanos.

Tras una breve etapa en Conservas Vera Cruz, la familia abrió un supermercado en la calle de Las Monjas, gestionado por las dos hijas mayores. Con el paso de los años, su hermana Gloria formó su propia familia y fue Olga quien se incorporó al negocio, donde ambas continúan hoy. Durante casi cuarenta años, Maru ha sido un referente de cercanía y confianza para numerosas familias del barrio, convirtiendo su establecimiento en un punto de apoyo cotidiano.

Carmen María López López es Profesora Titular de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología de la UNED. Graduada en Lengua y Literatura Españolas, ha cursado el Máster en Literatura Comparada Europea en la Universidad de Murcia y el Máster en Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo en la UNED. En 2018 defendió su tesis doctoral “Discurso narrativo y discurso fílmico en la obra de Javier Marías”, con sobresaliente Cum Laude, mención internacional y Premio Extraordinario de Doctorado.

Distinción para la investigadora y escritora Carmen María López / Enrique Soler

Es autora de diversas monografías de referencia en el ámbito de la teoría literaria y la narrativa contemporánea, ha desarrollado estancias como profesora visitante en universidades de Edimburgo y Glasgow y ha sido reconocida con el Premio Jóvenes Científicas del Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia en 2021. Compagina su labor investigadora con la creación literaria, habiendo obtenido numerosos premios de poesía y narrativa. Entre sus obras más recientes se encuentran los poemarios “Yo también anochezco”, Premio Complutense de Literatura 2023; “La madre de nadie”, VII Premio ESPASAesPOESÍA 2024; y “Oración de la lluvia”, Premio Adonáis de Poesía 2025.

Distinción para la soprano y violinista Rocío Ruiz (lo recogió su madre Pepa Cobarro) / Enrique Soler

Programación especial con motivo del 8 de marzo

El acto institucional se enmarca en un programa especial de actividades organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con motivo del 8 de marzo, ‘Día Internacional de la Mujer’, dirigido a distintos públicos y orientado a fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El 8 de marzo se representará la obra de teatro “Josefina” en la Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’, a las 19.30 horas, con acceso gratuito. Se trata de una reflexión sobre la historia reciente de España a través de monólogos, música y danza, centrada en la figura de la mujer del poeta Miguel Hernández, poniendo en valor el papel de tantas mujeres que sostuvieron la vida familiar y social en tiempos de dificultad.

El 18 de marzo tendrá lugar la Marcha por la Igualdad, organizada en colaboración con la Concejalía de Deportes y las asociaciones de mujeres del municipio. La ruta recorrerá el Anillo Verde de Caravaca de la Cruz, con salida desde los Salones Castillo a las 9.30 horas.

Del 23 al 27 de marzo se desarrollarán talleres infantiles dirigidos a menores de hasta 12 años, con actividades destinadas al fomento de la igualdad y la corresponsabilidad. Se celebrarán en horario de tarde en las ludotecas de los centros educativos CEIP Santa Cruz, CRA Sierra de Mojantes en Archivel y CEIP Virgen de la Candelaria en Barranda.

El programa culminará el 9 de abril con una jornada de convivencia de las asociaciones de mujeres del municipio, que incluirá una visita cultural a la ciudad de Murcia.