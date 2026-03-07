La calistenia también llega a la pedanía de Aguaderas de Lorca

El ejercicio físico a través del peso del propio cuerpo también llega a las pedanías de Lorca. Así lo informaban este sábado los ediles de Desarrollo Local y Deportes, Rosa Medina y Juan Miguel Bayonas respectivamente, en el transcurso de una visita a la nueva pista especial para el desarrollo de esta disciplina deportiva, conocida como calistenia, creada en la pedanía de Aguaderas.

A este respecto, los concejales destacaban el trabajo realizado por los alumnos del certificado de profesionalidad en Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización, que de forma recurrente se organiza en el municipio –como parte del programa Omega– para reducir el desempleo. En total, la actuación contaba con una inversión de 7.000 euros, financiada por la Concejalía de Desarrollo Local, y ha permitido dotar a estas instalaciones de un nuevo espacio destinado a la práctica deportiva al aire libre.

Nueva pista de Calistenia de Aguaderas. / L.O.

"Este tipo de actuaciones ponen de manifiesto el doble objetivo del Programa Experiencial Omega: por un lado, ofrecer formación cualificada y eminentemente práctica a nuestros alumnos, y por otro, contribuir a la mejora real de infraestructuras municipales que repercuten directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos", significaba Medina Mínguez.

Ampliación de espacios

Por su parte, Juan Miguel Bayonas ponía de manifiesto el empeño municipal por ampliar los espacios para la práctica deportiva en las pedanías. "Seguimos trabajando para que todos los lorquinos, vivan donde vivan, dispongan de instalaciones modernas y adecuadas para la práctica deportiva", apuntaba.