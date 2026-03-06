Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Justicia

La justicia avala la actuación del Ayuntamiento de Lorca en el 'Caso Feriantes'

Una segunda sentencia ratifica el procedimiento seguido por el equipo de Gobierno en lo que a la tasa de ocupación del Huerto de la Rueda se refiere

Atracciones instaladas durante la pasada edición de la Feria de Lorca.

Atracciones instaladas durante la pasada edición de la Feria de Lorca. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Por segunda vez, la justicia muestra su acuerdo con el proceso seguido por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca en lo que se refiere al 'Caso Feriantes'. Así lo informaba la concejal delegada de Economía y Hacienda, Belén Pérez, que hacía pública la decisión del juez de lo contencioso-administrativo de Murcia a la última reclamación presentada por la antigua asociación de feriantes, que solicitaba la devolución de la tasa por el uso del recinto ferial del Huerto de la Rueda durante la feria de septiembre del año 2023.

A este respecto, cabe recordar que el caso se generaba después de que –poco antes de las elecciones municipales– la citada asociación realizara pagos por valor de 50.000 euros a siete entidades locales, en lugar de ingresar tal cantidad (correspondiente a la tasa de 2022) en las arcas consistoriales. Poco después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia diera la razón al Ayuntamiento en que los pagos realizados no podían compatibilizarse con el importe de la tasa se producía esta segunda reclamación, con base en la supuesta ausencia de la citada tasa en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento.

Belén Pérez muestra la sentencia en cuestión.

Belén Pérez muestra la sentencia en cuestión. / L.O.

"El asesoramiento que el PSOE ha prestado a la anterior asociación de feriantes ha sido pésimo. Ya lo advertimos en su momento y hoy lo volvemos a hacer, han arrastrado a la antigua asociación de feriantes a un lío muy gordo que puede terminar por arruinarles. Después de meterlos en este lío, encima los han dejado solos y abandonados. Ahora, esa antigua asociación de feriantes es víctima de la irresponsabilidad del PSOE", significaba la concejala.

Desde 1998

Según detallaba Pérez Martínez, la sentencia "deja claro, tal y como ya constató otra de 2025 sobre este asunto, que ya existía una ordenanza fiscal del año 1998, perfeccionada por un nuevo cuadro tarifario en 2023", descartándose así las afirmaciones realizadas desde la Casa del Pueblo acerca de la presunta irregularidad cometida por el Ayuntamiento al exigir el pago a los feriantes.

TEMAS

