Los encuentros de cuadrillas se consolidan en Lorca gracias a las ayudas municipales

Aguaderas, Zarzadilla de Totana, Torrealvilla, Diputación de Río, Morata, Santa Gertrudis, Hinojar, La Hoya, Purias y la propia Lorca. Estos son los diez lugares del municipio lorquino que han acogido en los últimos meses encuentros de cuadrillas, lo que pone de manifiesto la buena salud de la música tradicional de la zona. Marías de las Huertas García, edil responsable de Tradiciones así lo destacaba este viernes, a la vez que informaba de la cuantía aportada por las arcas municipales en este sentido, cercana a los 33.000 euros.

Actuación de una cuadrilla en pleno centro de Lorca. / Daniel Navarro

"Desde que el Ayuntamiento de Lorca comenzó a apostar por el apoyo directo a las cuadrillas, estamos viendo cómo surgen nuevos encuentros y se recuperan otros que habían desaparecido, lo que demuestra que estas iniciativas ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones", significaba la concejala en referencia a los recuperados encuentros de Hinojar, Santa Gertrudis y La Hoya.

También a las cuadrillas

Además de las ayudas para los eventos, García Pérez sacaba pecho de las aportaciones realizadas directamente a las cuadrillas. En este caso, y por primera vez en la historia, se concedían ayudas por valor de casi 10.000 euros, "reconociendo así la importante labor que realizan para conservar y transmitir nuestro patrimonio cultural". Todo ello, con un objetivo claro: mantener las tradiciones.

"Son espacios de convivencia donde se mantienen vivas nuestras tradiciones gastronómicas, con platos típicos heredados de nuestras abuelas como los pucheros, el arroz, los embutidos o las habas, que forman parte de nuestra identidad cultural. Además, nos permiten acercar nuestras raíces a las nuevas generaciones, fomentando la participación de jóvenes y garantizando la continuidad de una tradición que forma parte del patrimonio cultural de Lorca", declaraba la edil.