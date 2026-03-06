El Ayuntamiento de Lorca arreglará una calle de San José mientras la oposición exige más seguridad vial

Una de las calles más emblemáticas del barrio de San José será rehabilitada de forma integral a partir del próximo mes de mayo. Rosa Medina, concejala de Desarrollo Local lo desvelaba este viernes, durante una visita a la vía que, bajo el nombre de 'Oria y Cantoria' será renovada a partir del próximo mes de mayo.

"Responde al compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los barrios y con la participación vecinal, atendiendo a las reiteradas peticiones que nos ha trasladado la Asociación de Vecinos de San José ante el deterioro de los servicios básicos y las dificultades de movilidad existentes en esta calle", significaba la edil, que cifraba el montante de la actuación en 83.584 euros.

Rosa Medina durante su comparecencia de este viernes. / L.O.

"La intervención permitirá sustituir infraestructuras urbanas que han llegado al final de su vida útil, evitando averías y mejorando la calidad del servicio que reciben los vecinos", sumaba Medina Mínguez, que hacía hincapié en el carácter integral de las obras. A este respecto, cabe destacar que uno de los aspectos más relevantes de la actuación será la reordenación de la sección de la calle mediante la creación de una plataforma única, una solución urbanística especialmente adecuada para vías estrechas con tráfico de coexistencia.

Más seguridad

Muy cerca de la calle que será remodelada, en el vecino barrio de La Viña, se encuentra la avenida Adolfo Suárez. Hasta allí se desplazaba la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, para denunciar la "desidia" del Consistorio acerca de la amplia vía. En este sentido, cabe recordar que durante la sesión plenaria del pasado mes de octubre resultaba aprobada una moción presentada por el PSOE que, recogiendo las inquietudes vecinales, reclamaba más seguridad vial en la zona.

Concentración vecinal organizada en la zona el pasado mes de octubre. / PSOE Lorca

"No pedimos imposibles, pedimos soluciones técnicas: instalación de resaltos, reductores de velocidad y una señalización reforzada en los puntos de mayor tránsito peatonal", detallaba Casalduero. A este respecto, fuentes municipales aseguraban que "la avenida cuenta ya con varios elementos de regulación del tráfico", y que recientemente se ha incorporado una mejora técnica en la programación de los semáforos para reforzar el cumplimiento de la velocidad máxima permitida: "si un vehículo supera los 40 km/h, el sistema provoca automáticamente la activación del semáforo en rojo", aportaban.

También en pedanías

Por su parte, Izquierda Unida también reclamaba este viernes mejoras en vías del municipio, aunque en este caso la reclamación se trasladaba hasta las pedanías. Concretamente, desde la formación se reclamaba el arreglo de la carretera de la 'Malvaloca', un camino que, según el portavoz de la formación, presenta manifiestas deficiencias. "Se trata de una carretera peligrosa, carente casi por completo de señalización y usada intensivamente por vecinos, trabajadores y empresas que requiere de una actuación integral", aportaba Pedro Sosa, que llevará una moción para reclamar el arreglo de la carretera al próximo Pleno.

Estado actual de la carretera 'Malvaloca'. / L.O.

Tras las palabras de Sosa, fuentes municipales aseguraban estar "ya está trabajando para dar una solución definitiva a la carretera de la Malvaloca". De hecho, estas voces aseguraban que el nuevo presupuesto municipal "incluye una partida para la redacción del proyecto de actuación integral en esta vía", al tiempo que ya se están ejecutando obras de reparación en los puntos más dañados.