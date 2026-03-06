Los adolescentes de Caravaca lideran una campaña contra la adicción al juego

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña se ha diseñado desde los propios adolescentes, buscando generar preguntas y reflexión en lugar de impartir lecciones

Caravaca

Durante el mes de febrero, alumnado del IES Oróspeda y del IES Ginés Pérez Chirinos, junto con profesorado del IES San Juan de la Cruz y la Asociación Plaza Nueva de Caravaca de la Cruz, han trabajado en una campaña de concienciación sobre la adicción al juego y a las apuestas. La iniciativa también ha contado con la participación de personas interesadas en visibilizar este problema, que consideran que está poco tratado, pero tiene un impacto creciente entre los jóvenes.

Se abordó la problemática de los locales de apuestas muy próximos a los colegios, lo que aumenta la accesibilidad y el riesgo

A través de las jornadas creativas realizadas con los adolescentes, se puso de manifiesto la magnitud del problema: los jóvenes reciben múltiples estímulos diarios para apostar, tanto en videojuegos, redes sociales y plataformas como YouTube, como en locales de apuestas muy próximos a los colegios, lo que aumenta la accesibilidad y el riesgo. Las jornadas permitieron reflexionar sobre cómo estos entornos de apuestas, además de generar pérdidas económicas, se relacionan con otras adicciones y con emociones como la soledad, el vacío, la curiosidad o la ambición de lograr resultados rápidos.

Campaña

La campaña se ha diseñado desde los propios adolescentes, buscando generar preguntas y reflexión en lugar de impartir lecciones. Bajo el lema “¿Por qué apostarías?” y el subtítulo “De esto no se habla”, los jóvenes han creado un mensaje que invita a pensar en qué verdaderamente merece la apuesta en la vida y a abrir la conversación sobre un tema que afecta a muchos.

El resultado es un spot publicitario potente, dirigido principalmente a la población joven, pero también pensado para padres y adultos, quienes deben dar ejemplo y participar activamente en la prevención. La campaña ha recibido un apoyo muy destacado por parte de los institutos participantes y del profesorado involucrado.

El lanzamiento tenía lugar el 5 de marzo, con un preestreno en los tres institutos: a las 10:00 h en el IES San Juan de la Cruz, a las 11:00 h en el IES Ginés Pérez Chirinos y a las 12:15 h en el IES Oróspeda. Posteriormente, el contenido se difundirá en redes sociales y se dará a conocer a todos los medios de comunicación.

Esta iniciativa pretende abrir un diálogo necesario sobre la adicción al juego, sus causas y consecuencias

Esta iniciativa pretende abrir un diálogo necesario sobre la adicción al juego, sus causas y consecuencias, y empoderar a los jóvenes para tomar decisiones conscientes en su vida.

