Las pedanías más alejadas del centro de Lorca incorporan una línea de autobús urbano

Desde este mismo jueves los habitantes de las pedanías del norte de Lorca ya pueden hacer uso de una línea de autobús urbano. El concejal de Limusa –entidad responsable del ser servicio– del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, lo anunciaba escasas horas después de la puesta en marcha de la línea, que conectará el centro de Lorca con los núcleos urbanos de las pedanías de El Consejero, La Parroquia, Zarcilla de Ramos y La Paca.

Según explicaba el edil, el servicio tendrá frecuencia semanal, cada jueves por la mañana, con 16 plazas disponibles, y operará bajo la denominación 'L12'. A este respecto, cabe destacar que se ha puesto en marcha como medio propio de la Administración local y el gestor del servicio municipal de transporte urbano de viajeros en autobús.

Juan Miguel Bayonas en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"La incorporación de esta línea al servicio gestionado directamente por Limusa nos permite ganar en eficiencia, coordinación y capacidad de respuesta, integrándola plenamente en el sistema municipal de transporte y ofreciendo a los vecinos de las pedanías norte un servicio más estructurado y con mayores prestaciones", sumaba el edil.

Por su parte, la responsable municipal de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, aportaba que "este transporte colectivo en autobús inclusivo y moderno está totalmente alineado con las políticas municipales de vertebración, mejora de las comunicaciones y las conexiones hacia zonas rurales, y la disminución de la despoblación, objetivos prioritarios para este equipo de Gobierno".

Todos los servicios

Según detallaban fuentes municipales, la L12 se incorpora al circuito SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación), integrándose en el conjunto del servicio municipal que opera en el casco urbano y pedanías limítrofes. Ello permite a los usuarios disponer de información de paso en tiempo real, consulta de horarios y rutas, localización de paradas, así como acceso a bonos y a las bonificaciones vigentes por ordenanza, que oscilan entre el 40% y la gratuidad total del servicio para niños y pensionistas, entre otros. El precio ordinario del billete, sin bonificación, es de 1,30 euros.

Usuarios del autobús urbano de Lorca. / L.O.

Las paradas habilitadas son: Plaza Óvalo (esquina Zurano) en Lorca; Carretera de La Fuensanta 16 en El Consejero; Calle Barrionuevo en La Parroquia; Plaza del Caño 5 en Zarcilla de Ramos; y Calle Fulgencio Martínez en La Paca. Por lo que respecta a los horarios, la salida desde Plaza Óvalo (lado Alameda de Cervantes) en Lorca está programada a las 8:00 y a las 13:00 horas. Los horarios de paso en el primer viaje serán a las 8:13 por El Consejero, 8:27 por La Parroquia, 8:47 por Zarcilla de Ramos y 8:57 por La Paca. En el segundo trayecto, los horarios previstos son 13:13, 13:27, 13:47 y 13:57 horas, respectivamente, por los mismos puntos. Desde La Paca, última parada del recorrido antes de dirigirse a Lorca, se establece la salida hacia la ciudad a las 9:00 y a las 14:00 horas, con una duración estimada del trayecto de aproximadamente 30 minutos hasta Plaza Óvalo desde ese punto.

"Seguimos ampliando y consolidando el servicio público de transporte urbano. En 2025 rozamos el millón de viajeros, duplicando prácticamente las cifras de 2019 cuando Limusa comenzó a encargarse de este servicio público. Estos datos avalan la encomienda de gestión y demuestran que el modelo funciona y que los lorquinos confían cada vez más en el autobús como alternativa real de movilidad", concluía Bayonas López.