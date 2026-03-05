Caravaca recupera un escudo heráldico de finales del siglo XIV que pasa a formar parte del patrimonio municipal

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha presentado un escudo heráldico de finales del siglo XIV vinculado a la Orden de Santiago que, tras su recuperación de manos privadas, pasa a formar parte del patrimonio municipal, actualmente depositado en el Museo Arqueológico.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, acompañado por el arqueólogo municipal, Francisco Brotóns, y el historiador y cronista oficial de Caravaca y de la Región de Murcia, José Antonio Melgares, ha realizado la presentación de esta pieza de gran valor histórico y patrimonial. La presencia de los dos escudos de la casa de los Figueroa ha llevado a atribuir esta composición al maestre de la Orden de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, que ocupó este cargo entre los años 1387 y 1409.

El estudio de la pieza abre nuevas hipótesis sobre su procedencia, tradicionalmente vinculada a la Torre Jorquera y ahora también relacionada con una de las torres del Castillo de Caravaca

El escudo ha sido recientemente trasladado por el Ayuntamiento hasta dependencias municipales para su estudio y exposición. Se encontraba custodiado en un almacén de Marbella y ha sido donado al Consistorio por María Luisa Lacal. El escudo perteneció a la familia Marsilla, que lo conservó durante décadas, pasando por distintas localizaciones vinculadas a esta familia de gran relevancia en el municipio.

Línea defensiva del Reino de Murcia Entre las diferentes hipótesis que existen, la línea defensiva comenzaría en la ermita de Poyos de Celda, muy próxima al Reino Nazarí de Granada, y en apenas diez minutos podrían comunicar mediante señales ópticas y de humo cualquier intento de invención con Murcia. Esta red estaría enlazada con la Torre Represa hasta la Torre Chacona en el Castillo de Caravaca, posteriormente se informaría al de Cehegín, seguidamente se pasaría la información a Pueblo de Mula

Durante el acto, el alcalde destacó la importancia de esta incorporación al patrimonio municipal, señalando que “la recuperación de esta pieza supone sumar un nuevo elemento de valor al gran tejido monumental e histórico de Caravaca, al tiempo que abre una línea de investigación muy interesante sobre su origen y su papel dentro del conjunto defensivo medieval de la ciudad”.

Escudo heráldico de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa / Enrique Soler

José Francisco García agradeció expresamente la donación realizada por María Luisa Lacal, subrayando que “no solo ha querido que esta pieza vuelva a Caravaca, sino que además ha colaborado en épocas pasadas con la donación de otros objetos que hoy forman parte de los fondos del Museo de la Soledad, contribuyendo así a preservar y difundir nuestra historia”. Asimismo, avanzó que el Ayuntamiento está trabajando para recuperar otras piezas de interés vinculadas al patrimonio local.

El escudo ha sido tradicionalmente asociado a la Torre Jorquera

El escudo ha sido tradicionalmente asociado a la Torre Jorquera, integrada en la antigua línea defensiva del Reino de Murcia. Así, según ha explicado el cronista oficial José Antonio Melgares, “la tradición oral ha mantenido esta atribución durante décadas”.

No obstante, los estudios documentales realizados recientemente abren nuevas hipótesis sobre su origen. El arqueólogo municipal, Francisco Brotóns, señaló que existen indicios que cuestionan esta procedencia tradicional y apuntan como localización más probable la Torre de las Toscas del Castillo de Caravaca.

Una composición heráldica vinculada a la Orden de Santiago

Es una composición heráldica que originalmente tenía unas dimensiones aproximadas de 69,6 centímetros de anchura por 93 centímetros de altura. En la parte inferior destacan dos blasones de la casa de los Figueroa, con las características cinco hojas de higuera dispuestas en el campo: una en la parte superior y las restantes por debajo en disposición de dos a dos. Ambos escudos aparecen separados por un arco de herradura apuntada. Sobre ellos se sitúa una cruz latina flordelisada, con veneras en los extremos de los brazos y en la cruceta. El conjunto se remataba aparentemente por un doselete, aunque el estudio de la pieza ha permitido comprobar que la mitad superior, ocupada por la cruz, estaba enmarcada por un alfiz sin decoración. La obra no conserva restos de policromía.

La obra, donada al Ayuntamiento por María Luisa Lacal, perteneció a la familia Marsilla y se encontraba custodiada en un almacén de Marbella

La presencia de los dos escudos de la casa de los Figueroa ha llevado a atribuir esta composición al maestre de la Orden de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, que ocupó este cargo entre los años 1387 y 1409 y a quien se relaciona con el impulso constructivo de la Torre de las Toscas. Además, una composición heráldica similar —formada también por dos escudos y una cruz— fue documentada por el investigador González Simancas sobre la puerta de acceso al interior de dicha torre a comienzos del siglo XX.