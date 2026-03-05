Servicios Sociales
El Ayuntamiento de Lorca detectó 260 casos de menores en situación de riesgo en 2025
Durante el mismo periodo se destinaron casi 160.000 euros a programas de protección a la infancia
260. Ese es el número de menores en situación de riesgo o posible maltrato infantil que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca detectaron durante el pasado 2025. 260 casos en los que trabajaba el Servicio de Atención a la Familia e Infancia, cuyo objetivo no es otro que prevenir situaciones de vulnerabilidad y reforzar el apoyo social a familias con menores.
María Castillo, edil responsable del ramo, facilitaba los datos este jueves, a la vez que ponía en valor el trabajo de un recurso municipal que también desarrolla actuaciones relacionadas con la prevención del absentismo escolar y la coordinación con el hogar funcional, dirigido a menores en los que no recae ninguna medida de protección o declaración de riesgo social.
Así, durante el pasado año, desde Servicios Sociales se llevaron a cabo 2.212 actuaciones, entre las que se incluyen coordinaciones técnicas, entrevistas con familias, elaboración de informes sociales, gestión de recursos y 200 visitas domiciliarias. "El objetivo de este servicio es acompañar a las familias y actuar de forma preventiva para garantizar el bienestar de los menores, ofreciendo apoyo social y recursos cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad o riesgo", aportaba la concejala.
Casi 160.000 euros
Por lo que respecta a los recursos económicos destinados a este capítulo, Castillo Castro explicaba que durante el citado periodo se llevaban a cabo tres programas de apoyo a la infancia en los que se invertían casi 159.949 euros, a saber: 'Proyecto Casa', dirigido a mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias mediante la cobertura de necesidades; 'Prevención e Inserción Educativa de Menores', facilitando apoyo a familias con hijos menores y promoviendo actividades educativas y de ocio durante periodos vacacionales; y, por último, 'Familias en Red', un programa de intervención y apoyo familiar. "Estos programas permiten actuar sobre las necesidades más básicas de muchas familias del municipio y ofrecer herramientas para mejorar su situación social y educativa", subrayaba la edil.
