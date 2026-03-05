Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Lorca detectó 260 casos de menores en situación de riesgo en 2025

Durante el mismo periodo se destinaron casi 160.000 euros a programas de protección a la infancia

María Castillo (i.) daba cuenta de los datos en el Ayuntamiento.

María Castillo (i.) daba cuenta de los datos en el Ayuntamiento. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

260. Ese es el número de menores en situación de riesgo o posible maltrato infantil que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca detectaron durante el pasado 2025. 260 casos en los que trabajaba el Servicio de Atención a la Familia e Infancia, cuyo objetivo no es otro que prevenir situaciones de vulnerabilidad y reforzar el apoyo social a familias con menores.

María Castillo, edil responsable del ramo, facilitaba los datos este jueves, a la vez que ponía en valor el trabajo de un recurso municipal que también desarrolla actuaciones relacionadas con la prevención del absentismo escolar y la coordinación con el hogar funcional, dirigido a menores en los que no recae ninguna medida de protección o declaración de riesgo social.

La edil, en el centro, junto a parte del equipo de Servicios Sociales.

La edil, en el centro, junto a parte del equipo de Servicios Sociales. / L.O.

Así, durante el pasado año, desde Servicios Sociales se llevaron a cabo 2.212 actuaciones, entre las que se incluyen coordinaciones técnicas, entrevistas con familias, elaboración de informes sociales, gestión de recursos y 200 visitas domiciliarias. "El objetivo de este servicio es acompañar a las familias y actuar de forma preventiva para garantizar el bienestar de los menores, ofreciendo apoyo social y recursos cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad o riesgo", aportaba la concejala.

Casi 160.000 euros

Por lo que respecta a los recursos económicos destinados a este capítulo, Castillo Castro explicaba que durante el citado periodo se llevaban a cabo tres programas de apoyo a la infancia en los que se invertían casi 159.949 euros, a saber: 'Proyecto Casa', dirigido a mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias mediante la cobertura de necesidades; 'Prevención e Inserción Educativa de Menores', facilitando apoyo a familias con hijos menores y promoviendo actividades educativas y de ocio durante periodos vacacionales; y, por último, 'Familias en Red', un programa de intervención y apoyo familiar. "Estos programas permiten actuar sobre las necesidades más básicas de muchas familias del municipio y ofrecer herramientas para mejorar su situación social y educativa", subrayaba la edil.

