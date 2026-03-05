Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embargo comercial EEUUObesidad MurciaSello coche MurciaCorte de tráfico A-7Marchas 8MBarrio del Carmen
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Medio Ambiente

Los árboles monumentales de Lorca se ponen a punto con sistemas de última generación

El Ayuntamiento implementa un programa de estabilización biomecánica en árboles singulares y monumentales de distintos puntos del municipio

Los ejemplares de gran tamaño de la Alameda de la Constitución eran supervisados estos días.

Los ejemplares de gran tamaño de la Alameda de la Constitución eran supervisados estos días. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Los árboles monumentales del municipio de Lorca estarán más protegidos que nunca gracias al nuevo sistema de conservación implementado por el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Así lo indicaba el edil responsable del ramo, Antonio David, Sánchez, quien este jueves supervisaba los trabajos en este sentido que se están ejecutando en los ejemplares –de gran tamaño– ubicados en la Alameda de la Constitución.

A este respecto, el concejal destacaba que este programa servirá para "minimizar el riesgo de accidentes, al tiempo que prioriza la conservación de los ejemplares más emblemáticos del municipio". Para ello, el plan contempla revisiones periódicas y la instalación de sistemas de sustentación artificial dinámica en aquellos casos que se requiere; todo ello con el objetivo de "prolongar la longevidad de los árboles singulares del municipio, mejorando su estabilidad sin comprometer su integridad biológica".

Sánchez Alcaraz junto a algunos de los operarios que ejecutan los trabajos.

Sánchez Alcaraz junto a algunos de los operarios que ejecutan los trabajos. / L.O.

Así, aunque estos días los operarios trabajan en la zona de Las Alamedas, el programa ya ha sido aplicado en otras zonas del municipio que cuentan con ejemplares catalogados como monumentales, como es el caso del eucalipto de Venta Ceferino, el taray de Las Fontanicas, el pino de Casa Monzón, el pino de Fuente Atocha, la encina del Cortijo de la Culebrina y varios olmos situados en la carretera de Águilas, Poeta Para Vico, Fuerzas Armadas y la calle Primero de Octubre.

Última generación

Según informaban fuentes municipales, estas intervenciones técnicas se centran especialmente en árboles de alto valor patrimonial que, debido a su edad, presentan desafíos estructurales como cavidades internas, uniones débiles en la copa o una elevada exposición al viento. Para enfrentar estos retos, la técnica empleada prioriza la conservación de los árboles frente a la tala o las podas severas. Para ello se utilizan cabos dinámicos de última generación que actúan como un sistema de seguridad flexible, respetando la biología del árbol y permitiendo su movimiento natural.

Noticias relacionadas y más

Antonio David Sánchez durante su comparecencia de este jueves.

Antonio David Sánchez durante su comparecencia de este jueves. / L.O.

A diferencia de los métodos tradicionales, el sistema de cableado dinámico funciona como una “red de seguridad” que amortigua la energía del viento y elimina los picos de tensión en las ramas, reduciendo significativamente la probabilidad de fractura. "La prioridad absoluta es la seguridad de los lorquinos, pero también tenemos la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio vivo. Antes de considerar la tala de un árbol agotamos todas las alternativas posibles: desde la mejora de su entorno hasta podas correctivas", terminaba Antonio David Sánchez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
  3. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  4. Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
  5. Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
  6. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  7. Despedida una trabajadora del Ikea de Murcia por pagar compras de su hermana con su descuento de empleada
  8. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí

Los árboles monumentales de Lorca se ponen a punto con sistemas de última generación

Los árboles monumentales de Lorca se ponen a punto con sistemas de última generación

El Ayuntamiento detectó 260 casos de menores en situación de riesgo en 2025

El Ayuntamiento detectó 260 casos de menores en situación de riesgo en 2025

Los Alcázares blinda al municipio contra actividades contaminantes para proteger al Mar Menor y la salud vecinal

Los Alcázares blinda al municipio contra actividades contaminantes para proteger al Mar Menor y la salud vecinal

Caravaca recupera un escudo heráldico de finales del siglo XIV que pasa a formar parte del patrimonio municipal

Caravaca recupera un escudo heráldico de finales del siglo XIV que pasa a formar parte del patrimonio municipal

Un colchón eléctrico causa un incendio en Alcantarilla y provoca la intoxicación de un vecino de 50 años

Un colchón eléctrico causa un incendio en Alcantarilla y provoca la intoxicación de un vecino de 50 años

Desvelada la primera docena de casas que serán rehabilitadas en puntos clave de los Barrios Altos de Lorca

Desvelada la primera docena de casas que serán rehabilitadas en puntos clave de los Barrios Altos de Lorca

Conmoción en Águilas por la muerte del presidente del Patronato Musical en un accidente de tráfico

Conmoción en Águilas por la muerte del presidente del Patronato Musical en un accidente de tráfico

PSOE y PP se enfrentan por las tasas "ilegales" del palacio de ferias y congresos de Lorca

PSOE y PP se enfrentan por las tasas "ilegales" del palacio de ferias y congresos de Lorca
Tracking Pixel Contents