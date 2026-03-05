Los árboles monumentales de Lorca se ponen a punto con sistemas de última generación

Los árboles monumentales del municipio de Lorca estarán más protegidos que nunca gracias al nuevo sistema de conservación implementado por el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Así lo indicaba el edil responsable del ramo, Antonio David, Sánchez, quien este jueves supervisaba los trabajos en este sentido que se están ejecutando en los ejemplares –de gran tamaño– ubicados en la Alameda de la Constitución.

A este respecto, el concejal destacaba que este programa servirá para "minimizar el riesgo de accidentes, al tiempo que prioriza la conservación de los ejemplares más emblemáticos del municipio". Para ello, el plan contempla revisiones periódicas y la instalación de sistemas de sustentación artificial dinámica en aquellos casos que se requiere; todo ello con el objetivo de "prolongar la longevidad de los árboles singulares del municipio, mejorando su estabilidad sin comprometer su integridad biológica".

Sánchez Alcaraz junto a algunos de los operarios que ejecutan los trabajos. / L.O.

Así, aunque estos días los operarios trabajan en la zona de Las Alamedas, el programa ya ha sido aplicado en otras zonas del municipio que cuentan con ejemplares catalogados como monumentales, como es el caso del eucalipto de Venta Ceferino, el taray de Las Fontanicas, el pino de Casa Monzón, el pino de Fuente Atocha, la encina del Cortijo de la Culebrina y varios olmos situados en la carretera de Águilas, Poeta Para Vico, Fuerzas Armadas y la calle Primero de Octubre.

Última generación

Según informaban fuentes municipales, estas intervenciones técnicas se centran especialmente en árboles de alto valor patrimonial que, debido a su edad, presentan desafíos estructurales como cavidades internas, uniones débiles en la copa o una elevada exposición al viento. Para enfrentar estos retos, la técnica empleada prioriza la conservación de los árboles frente a la tala o las podas severas. Para ello se utilizan cabos dinámicos de última generación que actúan como un sistema de seguridad flexible, respetando la biología del árbol y permitiendo su movimiento natural.

Antonio David Sánchez durante su comparecencia de este jueves. / L.O.

A diferencia de los métodos tradicionales, el sistema de cableado dinámico funciona como una “red de seguridad” que amortigua la energía del viento y elimina los picos de tensión en las ramas, reduciendo significativamente la probabilidad de fractura. "La prioridad absoluta es la seguridad de los lorquinos, pero también tenemos la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio vivo. Antes de considerar la tala de un árbol agotamos todas las alternativas posibles: desde la mejora de su entorno hasta podas correctivas", terminaba Antonio David Sánchez.