Los Alcázares blinda al municipio contra actividades contaminantes para proteger al Mar Menor y la salud vecinal

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado este jueves en Comisión Informativa la suspensión del otorgamiento de licencias para la implantación de actividades potencialmente contaminantes en el municipio como, por ejemplo, incineradoras de residuos o plantas de biogás.

Esta medida preventiva será elevada a aprobación definitiva en el pleno extraordinario convocado para el próximo miércoles 11 de marzo. Una vez aprobada por el pleno municipal, la suspensión tendrá una vigencia inicial de un año.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha señalado que esta decisión responde a la firme voluntad del Ayuntamiento de proteger el municipio, la salud de sus vecinos y el entorno natural del Mar Menor.

“Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares estamos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para impedir que se instalen en nuestro municipio actividades que puedan suponer un riesgo para el medio ambiente o para la salud de nuestros vecinos”, ha afirmado el alcalde.

Esta medida se suma a otras actuaciones impulsadas por el consistorio en las últimas semanas, como el recurso presentado ante la autorización sectorial otorgada por la Comunidad Autónoma para la instalación de una incineradora de residuos sanitarios en el municipio. El Ayuntamiento detectó numerosas e importantes deficiencias en el expediente que, según los servicios técnicos municipales, podrían afectar a la salud pública, al entorno natural y al Mar Menor.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado la importante movilización social que se ha producido con la recogida de firmas contra la instalación de una incineradora de residuos sanitarios en el municipio, que logró reunir más de 15.000 apoyos ciudadanos.

Noticias relacionadas

“Esta medida es un paso más dentro de una estrategia clara de defensa del interés general. Nuestro objetivo es garantizar que en Los Alcázares no se implanten actividades que puedan generar contaminación y poner en riesgo nuestro entorno y nuestro principal patrimonio natural, que es el Mar Menor”, ha concluido el alcalde.