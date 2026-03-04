Infraestructuras
La RM-414 de Abanilla a Santomera se renueva para los 4,4 millones de conductores que circulan al año
Fomento invierte más de un millón en mejorar el firme, el drenaje y la señalización del tramo
L.O.
La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha iniciado la recta final de las obras de mejora del firme en la carretera RM-414, que conecta Abanilla y Santomera y por la que circulan 4,4 millones de usuarios al año. La actuación cuenta con una inversión superior al millón de euros y busca aumentar la seguridad vial y la comodidad en la conducción en un eje especialmente transitado.
El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisó este miércoles los trabajos junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, para comprobar sobre el terreno el avance de la obra y la planificación de su tramo final. Carrillo destacó "el buen ritmo" al que se está desarrollando la intervención y subrayó que la Consejería mantiene un seguimiento permanente mediante controles técnicos y de calidad. "El control de calidad es continuo y exigente para garantizar que el resultado final cumpla plenamente las especificaciones del proyecto y los estándares de durabilidad y seguridad", señaló.
Reciclado del firme y renovación de señalización
Las obras se centran en un tramo considerado estratégico de la RM-414 y han incluido el reciclado del firme existente mediante emulsión bituminosa aplicada a temperatura ambiente, una técnica que permite reutilizar el material de la propia carretera, reducir el consumo energético y disminuir el uso de nuevos áridos.
Además, la actuación contempla el tratamiento de las zonas más deterioradas, la reposición de capas de mezcla asfáltica, mejoras en el drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical.
Desde la Consejería enmarcan esta intervención en la estrategia regional de conservación y modernización de la red autonómica de carreteras, con el objetivo de reforzar la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras viarias.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes