Infraestructuras

La RM-414 de Abanilla a Santomera se renueva para los 4,4 millones de conductores que circulan al año

Fomento invierte más de un millón en mejorar el firme, el drenaje y la señalización del tramo

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisa junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, y concejales del Ayuntamiento de Santomera, las obras que se están ejecutando en la carretera que une ambos municipios, la RM-414.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisa junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, y concejales del Ayuntamiento de Santomera, las obras que se están ejecutando en la carretera que une ambos municipios, la RM-414. / CARM

L.O.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha iniciado la recta final de las obras de mejora del firme en la carretera RM-414, que conecta Abanilla y Santomera y por la que circulan 4,4 millones de usuarios al año. La actuación cuenta con una inversión superior al millón de euros y busca aumentar la seguridad vial y la comodidad en la conducción en un eje especialmente transitado.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisó este miércoles los trabajos junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, para comprobar sobre el terreno el avance de la obra y la planificación de su tramo final. Carrillo destacó "el buen ritmo" al que se está desarrollando la intervención y subrayó que la Consejería mantiene un seguimiento permanente mediante controles técnicos y de calidad. "El control de calidad es continuo y exigente para garantizar que el resultado final cumpla plenamente las especificaciones del proyecto y los estándares de durabilidad y seguridad", señaló.

Reciclado del firme y renovación de señalización

Las obras se centran en un tramo considerado estratégico de la RM-414 y han incluido el reciclado del firme existente mediante emulsión bituminosa aplicada a temperatura ambiente, una técnica que permite reutilizar el material de la propia carretera, reducir el consumo energético y disminuir el uso de nuevos áridos.

Además, la actuación contempla el tratamiento de las zonas más deterioradas, la reposición de capas de mezcla asfáltica, mejoras en el drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Desde la Consejería enmarcan esta intervención en la estrategia regional de conservación y modernización de la red autonómica de carreteras, con el objetivo de reforzar la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras viarias.

TEMAS

