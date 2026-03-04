PSOE y PP se enfrentan por las tasas "ilegales" del palacio de ferias y congresos de Lorca

El palacio de ferias y congresos de Lorca sigue enfrentando a los dos principales partidos políticos del municipio de Lorca. Y lo vuelve a hacer debido a las tasas cobradas por el Ayuntamiento en concepto de uso de las instalaciones antes de su aprobación oficial, que ocurría durante el último Pleno municipal.

"Es atropello a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos" señalaba Isidro Abellán, que comparecía junto a Nines Mazuecos, ambos ediles de la agrupación socialista. En este sentido, Abellán Chicano, que fuera responsable del área de Hacienda durante la pasada legislatura, acusaba al Consistorio de haber estado dos años "recaudando dinero de colectivos locales sin cobertura legal clara", puesto que los precios públicos de dichos cobros "no estaban formalmente en vigor".

Isidro Abellán, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Tenemos constancia de que se ha cobrado a colegios, institutos, asociaciones y academias de baile", sumaba el edil, que recordaba las solicitudes de información realizadas desde el PSOE sobre la cuestión: "el silencio es absoluto. No queremos pensar que el alcalde se haya extralimitado permitiendo cobros irregulares a entidades sin ánimo de lucro", sentenciaba, para terminar exigiendo "transparencia" y la devolución de los ingresos si se han producido de forma ilegal.

"Mentiras y manipulaciones"

Poco después el concejal delegado de Cultura, Santiago Parra, desmentía las palabras del socialista, a quien acusaba de "inventarse lo que sea" y recurrir a "mentiras y manipulaciones" con el objetivo de "ocultar su propia decadencia." "La realidad es que, en todas las ciudades, las personas y los colectivos tienen que abonar una tasa para disponer de las instalaciones municipales, ya sean culturales o deportivas. Tal y como se paga, por ejemplo, por utilizar el gimnasio del Felipe VI, se hace lo mismo para usar un espacio cultural como un teatro o un auditorio. Hacer creer a la gente que todo es gratis y que no hay que pagar por nada es insultar a la inteligencia de las personas", ampliaba el edil.