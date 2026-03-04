Desvelada la primera docena de casas que serán rehabilitadas en puntos clave de los Barrios Altos de Lorca

Menos de diez días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que el Ayuntamiento de Lorca anunciara la puesta en marcha de su plan para reducir la presencia de infraviviendas en los Barrios Altos y ya se conoce la primera tanda de edificaciones que serán rehabilitadas. El propio alcalde, Fulgencio Gil, informaba del proyecto, que supondrá una inversión total de 342.630 euros.

A este respecto, cabe recordar que la actuación será posible gracias a una subvención directa concedida por la Comunidad Autónoma con el objetivo de erradicar "zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda", que a su vez gestiona ayudas provenientes del Gobierno de España. A esta aportación se suma la contribución municipal prevista en el 'Plan Lorca Vivienda', que refuerza las actuaciones de mejora y regeneración urbana impulsadas por el Consistorio.

Plano de situación de las casas municipales que serán rehabilitadas en Lorca. / Ayto. de Lorca

"Seguimos avanzando con hechos en nuestro compromiso firme con la erradicación de la infravivienda y la regeneración integral de los Barrios Altos. Esta actuación no solo mejorará la eficiencia energética de los inmuebles, sino que garantizará condiciones de vida más dignas, confortables y saludables para las familias que residen en estas viviendas municipales", señalaba el primer edil.

En cuanto a las obras que se ejecutarán, contemplan intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los inmuebles, reduciendo el consumo energético y favoreciendo el confort térmico de las familias residentes. Entre las actuaciones previstas se incluyen la mejora de envolventes térmicas, la sustitución de carpinterías, la optimización de instalaciones y otras medidas orientadas a disminuir la demanda energética y las emisiones contaminantes.

Casi 30.000 euros por casa

"Estamos hablando de una inversión muy importante que demuestra que este Gobierno no se limita a anunciar proyectos, sino que los impulsa, los financia y los ejecuta. Destinamos recursos municipales propios porque creemos en la necesidad de transformar estos barrios históricos y ofrecer oportunidades reales a sus vecinos", añadía Gil Jódar.

Fulgencio Gil, María Hernández y Rosa Medina este miércoles en los Barrios Altos de Lorca. / L.O.

Así, esta misma semana se iniciará el procedimiento de contratación de las cinco primeras viviendas incluidas en el programa, situadas en las calles Palas Arriba, Sol, Juan Pérez, Cuatro Granadas y Empedrado. En las próximas semanas se continuará con la tramitación del resto de inmuebles hasta completar las 12 actuaciones previstas.

Programa 12

Al respecto del denominado por el Ayuntamiento como ‘Programa 12’ de ayuda a la erradicación del chabolismo y la infravivienda, cabe recordar que permitirá la restauración de 12 viviendas de titularidad municipal y la demolición y reconstrucción de otras siete, en el conjunto de actuaciones previstas en los barrios de Santa María, San Pedro y San Juan, con horizonte 2030. Para esta primera fase, el regidor recordaba que el Gobierno municipal logró incluir 'in extremis' a los Barrios Altos de Lorca en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, lo que ha permitido acceder a una importante subvención autonómica y estatal para impulsar una inversión global de 1,3 millones de euros destinada a la regeneración urbana de esta zona. "Lorca no puede avanzar dejando atrás a sus barrios históricos. Estamos actuando para eliminar focos de insalubridad, reforzar la seguridad y dignificar espacios que durante años han sufrido abandono", concluía Gil Jódar.