Nuevo carril bici, cámaras de seguridad y remodelación de la Explanada: cinco millones para 25 actuaciones en Lo Pagán

Veinticinco nuevos proyectos se llevarán a cabo en Lo Pagán gracias a una inyección de cinco millones. El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, ha presentado hoy ante empresarios y asociaciones este plan trianual que tiene como principal objetivo renovar, mejorar y proyectar Lo Pagán, como polo turístico y dinamizador del municipio.

El primer edil ha explicado en el Club Náutico que Impusla Lo Pagán es una hoja de ruta que contempla 25 actuaciones y una inversión superior a los cinco millones de euros en los próximos tres años para impulsar mejoras urbanas, reforzar servicios y generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

En materia de movilidad, el plan contempla la conversión en plataforma única del casco urbano, el plan de retirada de obstáculos de la vía pública y el soterramiento progresivo de cableado aéreo, además de la mejora de señalización y accesos. Asimismo, se habilitará un carril bici que conectará el paseo marítimo de la Puntica con Villananitos, junto con la instalación de nuevos aparcabicis para fomentar una movilidad más sostenible.

El refuerzo de la seguridad es otro de los pilares del plan, con la implantación de una red de cámaras de seguridad ciudadana en puntos estratégicos y el incremento de la presencia policial en las calles, medidas orientadas a reforzar la prevención y mejorar la coordinación operativa.

Entre las actuaciones más destacadas figura la remodelación integral de la Explanada de Lo Pagán, concebida como un espacio moderno y multifuncional para actividades, ferias y encuentros, así como la apertura al mar del escenario del parque del Mar, creando una conexión visual directa con el litoral y un espacio más abierto y atractivo.

El plan incorpora además actuaciones de renaturalización del entorno urbano, ampliación del arbolado y creación de nuevas zonas de sombra, junto con infraestructuras destinadas a mejorar la resiliencia urbana, como un nuevo sistema urbano de drenaje y la construcción de un pozo de bombeo en la calle Asturias, que contribuirán a mejorar la gestión del agua y evitar acumulaciones.

Impulsa Lo Pagán incluye igualmente medidas para mejorar la imagen urbana y el parque residencial, mediante líneas de colaboración público-privada para la renovación estética de fachadas y el apoyo a la renovación del parque de viviendas, así como actuaciones destinadas a reforzar la calidad de vida, como la mejora de equipamientos deportivos y la recuperación de pistas deportivas de uso libre en espacios como parques y plazas.

En el ámbito turístico y de ocio familiar, el plan contempla la instalación de nuevos parques infantiles en la playa y la renovación de las casetas de socorrismo, mientras que en materia de servicios se prevé la finalización del nuevo centro de salud de Lo Pagán, que permitirá reforzar la atención sanitaria de proximidad.

El proyecto se completa con actuaciones de mantenimiento urbano, como la renovación del servicio de limpieza viaria y del contrato de parques y jardines, así como con iniciativas orientadas a dinamizar la economía local mediante la colaboración con hostelería y comercio y el impulso de un calendario de actividades vinculado a la tradición local, con especial atención en la festividad de la Virgen del Carmen.

El alcalde, Pedro Javier Sánchez, ha señalado que “Impulsa Lo Pagán es mucho más que un conjunto de actuaciones: es un proyecto integral que busca mejorar el día a día de vecinos y visitantes y proyectar el futuro de Lo Pagán con planificación y visión de municipio”.

Asimismo, ha destacado que este plan “forma parte de una manera de gobernar basada en la planificación, la gestión y la constancia, con proyectos que se ejecutan y que transforman el municipio paso a paso”, y ha subrayado que “seguimos trabajando con un rumbo claro y con constancia, para que cada mejora se note en la vida diaria y Lo Pagán brille como merece”.