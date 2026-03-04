Morados y Encarnados de Lorca se unen en un concierto extraordinario previo a Semana Santa

Morados y Encarnados de Lorca reforzarán sus lazos de unión a través de un concierto de sus respectivas agrupaciones musicales. Así lo anunciaban los presidentes de ambos pasos quienes junto al alcalde, Fulgencio Gil, daban todos los detalles de 'Perdón y Sangre', título escogido en referencia a las imágenes titulares de las cofradías.

Organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Paso Morado, el recital tendrá lugar este viernes 6 de marzo, a las 20:30 horas, en la iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen; y contará con la participación de más de 125 músicos y una duración aproximada de 75 minutos.

La presentación se llevaba a cabo a los pies del Smo. Cristo del Perdón. / L.O.

Concretamente, será la Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Perdón, morada, la encargada de abrir el evento con la interpretación de las marchas 'Salve' y 'En Vos Confío', que harán de prólogo a la intervención en encarnada. En este caso, el repertorio ha sido especialmente seleccionado con significación honorífica hacia el Paso Morado y sus imágenes titulares, interpretándose marchas como 'En la cena del Señor' o 'La Saeta'.

Cultura y fraternidad

Durante la presentación del concierto, Gil Jódar alababa la iniciativa de los pasos, destacando que: "este concierto representa la esencia de nuestra Semana Santa: tradición, fe, cultura y fraternidad entre cofradías. Que más de 125 músicos se unan en un mismo templo para rendir homenaje al Santísimo Cristo del Perdón es un hito que engrandece aún más nuestro patrimonio cultural y religioso".