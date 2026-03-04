Semana Santa
Morados y Encarnados de Lorca se unen en un concierto extraordinario previo a Semana Santa
Con el título de 'Perdón y Sangre', el recital se celebrará este viernes en la iglesia del Carmen a partir de las 20:30 horas
Morados y Encarnados de Lorca reforzarán sus lazos de unión a través de un concierto de sus respectivas agrupaciones musicales. Así lo anunciaban los presidentes de ambos pasos quienes junto al alcalde, Fulgencio Gil, daban todos los detalles de 'Perdón y Sangre', título escogido en referencia a las imágenes titulares de las cofradías.
Organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Paso Morado, el recital tendrá lugar este viernes 6 de marzo, a las 20:30 horas, en la iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen; y contará con la participación de más de 125 músicos y una duración aproximada de 75 minutos.
Concretamente, será la Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Perdón, morada, la encargada de abrir el evento con la interpretación de las marchas 'Salve' y 'En Vos Confío', que harán de prólogo a la intervención en encarnada. En este caso, el repertorio ha sido especialmente seleccionado con significación honorífica hacia el Paso Morado y sus imágenes titulares, interpretándose marchas como 'En la cena del Señor' o 'La Saeta'.
Cultura y fraternidad
Durante la presentación del concierto, Gil Jódar alababa la iniciativa de los pasos, destacando que: "este concierto representa la esencia de nuestra Semana Santa: tradición, fe, cultura y fraternidad entre cofradías. Que más de 125 músicos se unan en un mismo templo para rendir homenaje al Santísimo Cristo del Perdón es un hito que engrandece aún más nuestro patrimonio cultural y religioso".
