Los contribuyentes de Moratalla tienen ya a su disposición, en la oficina de la Agencia Tributaria del municipio, un servicio de asistencia personalizada para realizar todos los trámites y gestiones relacionados con impuestos, como el de sucesiones y donaciones o el impuesto de transmisiones patrimoniales, incluyendo también la compra y venta de vehículos usados.

El organismo tributario regional y el Ayuntamiento de la localidad mantienen un acuerdo de colaboración para la gestión de los tributos municipales, acuerdo que permite también a los ciudadanos acogerse a otros servicios como el pago de sus tributos a través de la aplicación Bizum o los planes personalizados de pago, una herramienta que les permite fraccionar estos pagos sin intereses.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, visitó la oficina que la Agencia Tributaria regional tiene en la localidad y que acaba de ser renovada para adaptarse al modelo ‘store’.

El titular de Hacienda, que estuvo acompañado del alcalde de la localidad, Juan Soria, subrayó que esta renovación se enmarca en el proceso de modernización de la red de oficinas que la Agencia Tributaria tiene en todos aquellos municipios con los que colabora.

Modelo 'Store'

Los contribuyentes de Moratalla disponen de un nuevo servicio de asistencia personalizada para tramitar impuestos como el de sucesiones / Enrique Soler

“El nuevo modelo aporta una imagen homogénea y de unidad, pero no se trata de una renovación meramente formal. Lo más importante es que estamos unificando servicios y procedimientos para que todos los ciudadanos de la Región, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y en las mismas condiciones”, señaló Marín.

Las nuevas oficinas mantienen también un firme compromiso con la plena inclusión, con medidas como la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de espacios amplios y diáfanos; el empleo de un lenguaje claro; intérpretes de lengua de signos; atención telefónica en diversos idiomas, o el sistema Navilens para personas con discapacidad visual.

El modelo ‘store’ ofrece también atención personalizada a los ciudadanos y apuesta por implementar la digitalización para reducir la brecha digital, con ‘mupis’ informativos interactivos o un punto ‘Enséñame’ en el que los ciudadanos pueden realizar sus trámites de manera autónoma.

“Son medidas diseñadas y puestas en marcha para construir una Agencia Tributaria más ágil, eficiente y cercana; una Agencia Tributaria más moderna que, sobre todo, pone a los ciudadanos en el centro de su gestión”, señaló el titular de Hacienda.

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, ha destacado que "se trata de unas oficinas más accesibles y que prestan un mayor y mejor servicio a los ciudadanos de nuestro municipio", destacando que "ganamos no solamente en comodidad, sino en accesibilidad y también en el servicio que se está prestando a los vecinos de Moratalla y sus pedanías".

Atenciones

Durante el pasado año, un total de 3.317 vecinos de la localidad acudieron a estas oficinas para realizar sus gestiones o resolver sus dudas y consultas, a los que hay que sumar otros 975 que lo hicieron a través del teléfono.

Las encuestas de calidad realizadas entre estos más de 3.300 usuarios arrojaron un grado de satisfacción máximo, alcanzando el servicio y la atención prestada en esta oficina una valoración de cinco puntos sobre cinco.

En cuanto a la recaudación de los tributos municipales, esta sigue una tendencia ascendente en los últimos años, habiendo pasado de 3,4 millones en el año 2024 a los 3,9 millones de euros recaudados durante el último ejercicio.