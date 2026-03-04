Conmoción en Águilas por la muerte del presidente del Patronato Musical en un accidente de tráfico

Águilas se encuentra conmocionada tras el fallecimiento en accidente de tráfico de Luis Eduardo López Tomás, presidente del Patronato Musical Aguileño 'Francisco Díaz Romero'. El siniestro se produjo este martes en la carretera RM-11, en el término municipal de Lorca, en dirección a Águilas, tras una colisión frontal cuando uno de los vehículos circulaba en sentido contrario.

López Tomás, de 40 años, era una persona muy conocida y querida en el municipio por su implicación en la vida musical y cultural. Además de presidir el Patronato Musical Aguileño, participaba activamente en otras iniciativas del municipio, entre ellas la murga de Carnaval 'Los Ciegos Ciegos Perdíos'.

Tras conocerse la noticia, numerosas entidades, asociaciones y vecinos han expresado públicamente su pesar. El Ayuntamiento de Águilas ha decretado dos días de luto oficial y convocó un minuto de silencio en memoria del fallecido a las puertas del consistorio. En el acto se dieron cita familiares, amigos, miembros del Patronato Musical, integrantes de la murga y numerosos vecinos.

Luis Eduardo López / L.O.

El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, aseguró que se trata de “unas palabras que nunca nos hubiera gustado tener que pronunciar”, calificando la pérdida como “irreemplazable”. El regidor destacó que López Tomás era una persona joven, “muy amigo de sus amigos” y profundamente implicada en la vida social y cultural del municipio.

Por su parte, el Patronato Musical Aguileño lamentó profundamente la muerte de su presidente en un comunicado oficial en el que lo definió como “un pilar fundamental en la defensa, promoción y difusión de nuestra tradición musical”. La entidad subrayó su compromiso, dedicación y amor por la cultura aguileña, así como su cercanía y generosidad, asegurando que “su legado continuará guiando nuestro camino”.

El director de la banda del Patronato Musical Aguileño, Antonio Cánovas, reconoció que atraviesan “momentos muy difíciles para todos”. Cánovas recordó la intensa actividad social de López Tomás, su carácter abierto y su absoluta entrega a la institución, cuya presidencia asumió hace aproximadamente dos años y medio, en una etapa compleja para la entidad.

“Hemos trabajado muy bien estos dos años y medio. Aún ayer estuve hablando con él por la tarde; prácticamente hablábamos todos los días”, explicó visiblemente emocionado, al tiempo que calificó su fallecimiento como “una pérdida enorme”.

Cánovas recordó también que López Tomás se crio en el entorno del Patronato Musical y que siempre mantuvo una estrecha relación con la música, tanto a nivel profesional como amateur. “La familia del Patronato está hundida por lo inesperado, por las circunstancias y por a quién ha sido”, señaló, añadiendo que el mejor homenaje será continuar con los proyectos que impulsó con tanta ilusión.

Al acto celebrado a las puertas del Ayuntamiento también acudieron miembros de la murga “Los Ciegos Ciegos Perdíos”. Uno de sus integrantes, Kiko Martínez, también compañero del Patronato Musical, aseguró que “cuesta mucho hablar en este momento”, describiendo la situación como “cruel, triste e injusta”. Martínez recordó a López Tomás como “una persona encantadora, maravillosa y muy buena gente”.

El fallecido había trabajado durante años fuera del municipio y recientemente había regresado para desarrollar su labor profesional en Lorca. “Estamos verdaderamente destrozados”, confesó Martínez.

Las muestras de dolor se han multiplicado también en redes sociales, donde numerosos vecinos y colectivos han querido despedirse de él.

La conducción del cadáver y las exequias corpore insepulto tendrán lugar este jueves a las 12:30 horas en el tanatorio Piñero de Águilas.