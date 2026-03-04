Ceutí tendrá piscina de verano 25 años después
El municipio dejará de ser el único de la Región que no cuenta con este servicio en 2027
El Ayuntamiento de Ceutí ha presentado oficialmente el anteproyecto para la construcción de la futura piscina municipal de verano, una infraestructura demandada por los vecinos y vecinas y que pondrá fin a casi tres décadas sin este servicio.
La alcaldesa, Sonia Almela, ha destacado que Ceutí es actualmente el único municipio de la Región de Murcia que no dispone de piscina pública de verano, calificando esta situación como “una desigualdad histórica que era necesario corregir”.
“Durante 25 años, generaciones enteras de ceutienses han tenido que desplazarse a otros municipios para disfrutar de algo tan básico como una piscina pública de verano. Gobernar también es atreverse a corregir desigualdades”, ha señalado.
El anteproyecto prevé una inversión aproximada de 1,6 millones de euros mediante concesión público-privada, con financiación municipal, respaldada por un estudio de viabilidad que garantiza su sostenibilidad económica.
Almela ha destacado que esta actuación es posible gracias a la estabilidad económica alcanzada por el Ayuntamiento en los últimos años, tras una gestión basada en la planificación, el rigor y la responsabilidad financiera. “Hoy Ceutí es un Ayuntamiento solvente, que planifica, que cumple y que invierte con criterio. Esta inversión no es un capricho, es una decisión estructural que mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.
La alcaldesa también ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá reclamando la implicación del Gobierno Regional en base al principio de equidad territorial, recordando que Ceutí ha sido durante demasiado tiempo el único municipio de la Región sin este servicio.
El anteproyecto, junto con los pliegos y el estudio de viabilidad, será llevado a pleno extraordinario el 17 de marzo, donde también se presentarán los Presupuestos 2026 con informe favorable del Ministerio de Hacienda. Tras su visto bueno, se iniciará la licitación y el plazo de ejecución será de siete meses.
Si los trámites avanzan según lo previsto, las obras podrían comenzar tras el verano y Ceutí podría contar con piscina municipal el próximo año, después de casi tres décadas sin este servicio.
Con este paso, el Ayuntamiento responde a una demanda histórica y refuerza su compromiso con la igualdad, el bienestar y el futuro de Ceutí.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes