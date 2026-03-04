Ceutí tendrá piscina de verano 25 años después

El Ayuntamiento de Ceutí ha presentado oficialmente el anteproyecto para la construcción de la futura piscina municipal de verano, una infraestructura demandada por los vecinos y vecinas y que pondrá fin a casi tres décadas sin este servicio.

La alcaldesa, Sonia Almela, ha destacado que Ceutí es actualmente el único municipio de la Región de Murcia que no dispone de piscina pública de verano, calificando esta situación como “una desigualdad histórica que era necesario corregir”.

“Durante 25 años, generaciones enteras de ceutienses han tenido que desplazarse a otros municipios para disfrutar de algo tan básico como una piscina pública de verano. Gobernar también es atreverse a corregir desigualdades”, ha señalado.

El anteproyecto prevé una inversión aproximada de 1,6 millones de euros mediante concesión público-privada, con financiación municipal, respaldada por un estudio de viabilidad que garantiza su sostenibilidad económica.

Almela ha destacado que esta actuación es posible gracias a la estabilidad económica alcanzada por el Ayuntamiento en los últimos años, tras una gestión basada en la planificación, el rigor y la responsabilidad financiera. “Hoy Ceutí es un Ayuntamiento solvente, que planifica, que cumple y que invierte con criterio. Esta inversión no es un capricho, es una decisión estructural que mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.

La alcaldesa también ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá reclamando la implicación del Gobierno Regional en base al principio de equidad territorial, recordando que Ceutí ha sido durante demasiado tiempo el único municipio de la Región sin este servicio.

El anteproyecto, junto con los pliegos y el estudio de viabilidad, será llevado a pleno extraordinario el 17 de marzo, donde también se presentarán los Presupuestos 2026 con informe favorable del Ministerio de Hacienda. Tras su visto bueno, se iniciará la licitación y el plazo de ejecución será de siete meses.

Si los trámites avanzan según lo previsto, las obras podrían comenzar tras el verano y Ceutí podría contar con piscina municipal el próximo año, después de casi tres décadas sin este servicio.

Con este paso, el Ayuntamiento responde a una demanda histórica y refuerza su compromiso con la igualdad, el bienestar y el futuro de Ceutí.