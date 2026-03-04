El Ayuntamiento de Caravaca reforma la calle Asturias del centro urbano con una inversión cercana a los 70.000 euros

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está ejecutando las obras de ordenación viaria y mejora de pavimentos en la calle Asturias, una actuación incluida en el Plan de Obras y Servicios 2024-2025 que cuenta con una inversión cercana a los 70.000 euros. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles Cartagena y Simancas y tienen un plazo de ejecución de dos meses.

El Plan de Obras y Servicios ha permitido ejecutar en el municipio proyectos por un importe cercano a los 900.000 euros financiados por el Gobierno de la Región de Murcia

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, acompañado por el concejal de Obras, José Antonio García, y el responsable técnico del área municipal de Obras, Ramón Giménez, ha visitado el desarrollo de las obras, que permitirán transformar una vía que presentaba importantes deficiencias en sus acerados y en sus infraestructuras básicas. Durante la visita, el alcalde ha destacado que “se trata de una actuación necesaria para dar respuesta a una situación que los vecinos venían reclamando desde hace tiempo, ya que las aceras estaban muy deterioradas y no cumplían con las condiciones de accesibilidad necesarias”.

José Francisco García ha señalado igualmente que “con esta intervención no solo renovamos una calle, sino que avanzamos en nuestro objetivo de construir una ciudad más accesible y habitable, devolviendo espacios públicos a las personas y mejorando la calidad de vida de los vecinos del barrio”.

Proyecto de mejora

Arreglo de la calle Asturias en Caravaca / Enrique Soler

Las obras contemplan la demolición de los acerados existentes, la ampliación de las aceras y renovación del firme, lo que permitirá reorganizar la ordenación viaria de la calle y redistribuir los espacios destinados al tráfico y al aparcamiento. Con ello se mejorará la movilidad peatonal y se facilitará el tránsito de personas con movilidad reducida.

La actuación incluye también la renovación de las acometidas de agua potable. En concreto, se anulará una antigua red de fibrocemento para sustituirla por una nueva red de PVC, además de modernizar válvulas, ampliar la sección de las tuberías y aumentar el número de acometidas. Asimismo, se realizará el mallado de la red para interconectarla con las calles Simancas y Cartagena, reforzando así la eficiencia y seguridad del sistema de suministro.

Una vez finalizados los trabajos de obra civil se completará la actuación con nueva señalización horizontal y vertical, así como con la instalación de mobiliario urbano, que incluirá bancos, papeleras y bolardos de protección peatonal.

Esta actuación ha sido posible gracias a las bajas económicas registradas en las licitaciones del Plan de Obras y Servicios, lo que ha permitido incorporar como proyecto complementario como el de la calle Asturias.

POS

El último Plan de Obras y Servicios, financiado en su totalidad por el Gobierno de la Región de Murcia, ha contado con un presupuesto total cercano a los 900.000 euros. A través de este programa de inversiones se han ejecutado en los últimos meses distintas actuaciones tanto en el casco urbano como en las pedanías. Entre ellas destacan proyectos de mejora de la seguridad vial y de la fluidez del tráfico en la avenida de los Andenes, en la calle Doctor Robles y en la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María ‘La Federa’. Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de mejora de espacios públicos como la reforma del parque del Egido y la renovación y ampliación de zonas de juego infantil en distintos espacios verdes del municipio.

Las inversiones del Plan de Obras y Servicios se han repartido de forma equilibrada entre el casco urbano y las pedanías. En este sentido, se han realizado mejoras en el Centro Social de Pinilla, en el Centro de Personas Mayores de Archivel y en una decena de calles de distintos núcleos de población.

El Ayuntamiento de Caravaca ya trabaja en la planificación de nuevas actuaciones que permitan seguir mejorando los espacios públicos del municipio y continuar elevando la calidad de vida de los vecinos, con el objetivo de incorporarlas al próximo Plan de Obras y Servicios.