Productores y hosteleros se unen para potenciar la alcachofa de Lorca

El mes de marzo la alcachofa lorquina volverá a ser protagonista en las cocinas del municipio. Y volverá a serlo de la mano de la Asociación Profesional de Hosteleros –Hostelor– en colaboración con el Ayuntamiento. Así, a las puertas de la Semana Santa, que según explicaba la presidenta de la entidad se presenta con perspectivas "muy buenas". Concretamente, las jornadas se desarrollarán desde el próximo viernes 6 al 22 de marzo en casi una veintena de establecimientos.

"Se trata de un producto de gran relevancia en el sector primario local y regional, siendo la Región de Murcia la mayor productora en el territorio nacional. Más del 60% de la superficie de cultivo de alcachofa que hay en la Región se encuentra en la comarca del Guadalentín. En concreto, Lorca, con unas 4.000 hectáreas de cultivo, es el municipio que lidera estas cifras", significaba al respecto de uno de los cultivos más extendido en tierras lorquinas la concejal de Hostelería en el Ayuntamiento, Mayte Martínez.

Cartel anunciador de las terceras jornadas gastronómicas de la alcachofa. / Hostelor

Al respecto de la dinámica de las jornadas, Rosa Perán, presidenta de la entidad que agrupa a los establecimientos locales, explicaba que se repetirá la dinámica de jornadas similares llevadas a cabo con anterioridad. "Una vez acabadas las jornadas, se organizará en la Escuela de Hostelería y Turismo del I.E.S. San Juan Bosco una jornada de entrega de premios a los 3 establecimientos más votados por los clientes, que contará paralelamente con un ‘showcooking’ en torno a los usos culinarios de la alcachofa a cargo del ‘chef’ murciano con dos Estrellas Michelín y tres soles Repsol Pablo González Conejero, también distinguido con un ‘cuchillo’ en la prestigiosa clasificación The Best Chef Awards, convirtiéndose en el primer profesional de la Región de Murcia en recibir este reconocimiento entre los mejores cocineros del mundo. Será el martes 24 de marzo, a partir de las 10:30 horas", apuntaba.

Del mismo modo, cabe destacar que los clientes podrán degustar y votar por sus elaboraciones favoritas de forma muy sencilla a través de la app móvil 'Rutappa' que se puede descargar gratis tanto para Android en el Play Store como para iOS en la App Store. Una vez consumido el plato, el cliente pedirá al establecimiento su código único para votar (con la localización activada en su teléfono) y con ello poder participar en el sorteo de experiencias gastronómicas en los mismos locales participantes.

Buenas perspectivas

Consultada al respecto de las perspectivas de los hosteleros al respecto de las jornadas, Rosa Perán indicaba: "tienen muy buena repercusión, es la tercera vez que la hacemos y la repetimos por eso mismo, porque tienen una gran expectación y muy buena acogida". Del mismo modo, de cara a la Semana Santa, la líder de los hosteleros locales aportaba que las expectativas son "muy buenas". "Esperamos que el tiempo, por favor, nos deje tanto a los hosteleros como a las hermandades y a la Semana Santa poder disfrutarla y lucirse", significaba. Al respecto de las reservas para esos días aportaban "están en un 80%, o sea que con muy buenas expectativas".

La presentación tenía lugar en la sede de Ceclor. / L.O.

Ayuda con el pulgón

Aprovechando la situación, tanto productores como Ayuntamiento reclamaban al Gobierno de España una autorización "puntual y excepcional de productos fitosanitarios específicos para combatir la plaga de pulgón que está afectando gravemente a numerosos agricultores y productores del sector agroalimentario, especialmente en la comarca lorquina". "Es un problema que venimos teniendo ya desde hace varias campañas con el tema de la reducción de las materias activas, pero la semana pasada se pidió uso excepcional para poder seguir produciendo con la calidad adecuada. Así que bueno, esperemos que tengamos un poquito de ayuda, que podamos seguir produciendo de forma normal", indicaba Antonia Piernas, directora de Comunicación de Cricket que colabora en la organización de las jornadas.