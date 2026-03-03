La Comunidad y el Ayuntamiento de Cehegín mejoran infraestructuras en las pedanías de Valentín, Canara y La Pilá

La primera de las actuaciones ha sido la mejora del Salón Social de Valentín con un presupuesto de 23.000 euros, en breve se pondrá en marcha la puesta en valor y servicio del local social de Canara cuya inversión es cercana a los 123.000 euros. La última actuación será la construcción de un aula de formación en competencias digitales para apoyar el desarrollo y la empleabilidad en el entorno rural en La Pilá, cuyo presupuesto es de 100.000 euros.

Estas inversiones están incluidas en la estrategia de Lucha contra la Despoblación y mejora de calidad de vida en zonas rurales, puesta en marcha por el Gobierno Regional.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, visitaba la remodelación del nuevo local social de la pedanía de Valentín, acompañada por el director general de Administración Local, Francisco Abril. También han estado presentes el concejal de Obras y Servicios, José Antonio Zafra, así como el pedáneo de Valentín, Antonio Salvador Abril y el de Canara, Óscar Sánchez.

Obras en Valentín

Visita al local social de la pedanía de Valentín / La Opinión

Las obras, financiadas con fondos de la convocatoria de la estrategia contra la despoblación gestionada desde la dirección general de Administración Local, han permitido a los vecinos de este pequeño núcleo de población disfrutar de nuevo de este punto de encuentro, donde se realizan actividades, talleres, reuniones de la alcaldía pedánea y cuenta con un telecentro.

“Las actuaciones que impulsamos las administraciones públicas no tienen por qué ser necesariamente de un gran presupuesto para proporcionar una gran rentabilidad social y esta obra es un claro ejemplo de ello”, explicó el director general, Francisco Abril.

1,3 millones en ayudas

Los beneficiarios de estas ayudas incluidas en la estrategia contra la despoblación son los ocho municipios de la Región con menos población y los siete que han perdido habitantes en la última década. Las subvenciones de los dos últimos ejercicios ascendieron a casi 1,3 millones de euros.

El objetivo es que las actuaciones que se lleven sirvan para “dinamizar la vida en estas pedanías y animar a sus habitantes a que descarten trasladar su residencia debido a una merma en los servicios públicos”, explicó Francisco Abril.

Recordó la importancia de los centros sociales como el remodelado en Valentín porque se trata de “lugares de encuentro para los vecinos, que encuentran en ellos un lugar idóneo para participar en todo tipo de actividades y compartir los ratos de ocio”.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido especialmente la presencia del Director General de Administración Local y el respaldo de la Comunidad Autónoma, subrayando que “cuando las administraciones colaboran, los resultados llegan a nuestros pueblos”. También adelantó que en breve se pondrá en marcha ‘Cercanos’, un programa de atención y promoción para las personas mayores de las pedanías, subvencionado por la consejería de Política Social.