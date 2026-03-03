Archivel acoge del 12 al 15 de marzo la IX Feria del Cordero Segureño y la Ganadería Extensiva

Archivel volverá a convertirse en punto de encuentro del sector ganadero y del mundo rural con la celebración de la IX Feria del Cordero Segureño y de la Ganadería Extensiva, que tendrá lugar del 12 al 15 de marzo. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, cuenta con la colaboración de la Comunidad Autónoma, la IGP Cordero Segureño, organizaciones profesionales agrarias y diversas empresas colaboradoras.

El concejal de Agricultura, Ganadería y Promoción del Medio Rural, Juan Manuel Navarro, ha presentado hoy la programación de esta nueva edición, destacando que “la feria vuelve con más fuerza e ilusión tras el paréntesis del pasado año, cuando no pudo celebrarse debido a las medidas preventivas decretadas por la enfermedad de la lengua azul”.

Juan Manuel Navarro ha señalado que “esta feria es ya una cita de referencia a nivel regional, que pone en valor uno de nuestros productos más emblemáticos, el cordero segureño, y reconoce el trabajo diario de los ganaderos que, con mucho esfuerzo, mantienen viva la actividad extensiva en nuestras pedanías”. Asimismo, ha subrayado que “la ganadería extensiva no solo es economía y empleo, sino también sostenibilidad, cuidado del territorio y conservación de nuestras tradiciones”.

La IX Feria del Cordero Segureño tiene como finalidad promover el consumo de este producto de calidad ligado a la cocina y a las tradiciones locales, poner en valor la ganadería extensiva como actividad esencial para el desarrollo rural y la preservación del patrimonio cultural, difundir la cultura rural mediante actividades formativas, lúdicas y gastronómicas.

Durante cuatro días, el recinto ferial de Archivel acogerá la exposición de ganado ovino y caprino, con presencia de razas autóctonas como la segureña, la montesina y la cabra blanca celtibérica. El programa incluye visitas escolares con itinerarios guiados y talleres didácticos sobre bienestar animal y veterinaria, degustaciones de cordero segureño a la brasa y productos típicos, jornadas técnicas sobre manejo y sanidad animal, así como demostraciones de esquileo, cencerros y utensilios tradicionales.

La programación se completa con talleres artesanales de esparto, encaje de bolillos y elaboración de queso, actividades infantiles y familiares, música en directo, espectáculo de doma natural de caballo y la entrega de galardones en las categorías ‘Pastor del Año’, ‘Explotación Ganadera’ y ‘Joven Ganadero’.

El concejal ha animado a vecinos y visitantes a participar en la feria, afirmando que “es una buena oportunidad para acercarse al mundo rural, conocer de primera mano la importancia de la ganadería extensiva y disfrutar de la gastronomía y el ambiente festivo que caracteriza a Archivel”. “Os invitamos a acompañarnos y apoyar a nuestros ganaderos, que son pieza clave en el mantenimiento de nuestro paisaje y nuestras raíces”, ha concluido.

Concurso de Fotografía “Cordero Segureño y su Raza”

En el marco de la feria se convoca el Concurso de Fotografía “Cordero Segureño y su Raza”, con el objetivo de poner en valor el sector ganadero y la importancia de esta raza a través de la imagen, resaltando su dimensión cultural, histórica y gastronómica.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías originales, en formato digital y con buena calidad de resolución, que no hayan sido premiadas ni publicadas en otros concursos. Las imágenes deberán ajustarse a la morfología propia de la raza segureña, no podrán estar manipuladas mediante aplicaciones de retoque fotográfico y no se admitirán fotografías en las que aparezcan menores o personas sin autorización.

Las obras deberán enviarse al correo electrónico juanmanuelnavarro@caravacadelacruz.es, indicando el lugar donde se realizó la fotografía, así como nombre, apellidos, edad y localidad del participante. El plazo de presentación se establece del 1 al 11 de marzo de 2026 a las 00.00 horas.

El jurado estará compuesto por personas designadas por la organización. Se establecen los siguientes premios: primer premio de 150 euros, segundo premio de 50 euros y tercer premio consistente en un lote de embutidos de la zona.

Para más información se puede contactar a través del citado correo electrónico o en el teléfono 633 070 238.

Programación IX Feria del Cordero Segureño y de la Ganadería Extensiva. Archivel 2026

Miércoles 11 de marzo

-Entrada del ganado al recinto ferial.

Jueves 12 de marzo

-9.00 horas. Exposición de ganado ovino y caprino.

-10.00 horas. Visita de escolares con charla y práctica sobre bienestar animal y veterinaria, impartida por veterinarios de la asociación ANCOS.

Viernes 13 de marzo

-9.00 horas. Exposición de ganado ovino y caprino.

-10.00 horas. Visita de escolares con talleres y visita guiada para conocer la raza segureña y su cuidado. Concurso de dibujo y juegos infantiles al finalizar. Taller de elaboración de queso.

-21.00 horas. Proyección del documental ‘Luzas y Morras’, de José Carlos Castaño, en el paraje La Muralla de Archivel.

Sábado 14 de marzo

-9.00 horas. Apertura del recinto ferial.

-12.00 horas. Inauguración oficial de la feria y apertura del recinto con muestras de ganado autóctono de raza segureña, montesina y cabra blanca celtibérica.

Talleres de esparto, bolillos, trabajo de la lana, esquileo y cencerro.

Juegos infantiles y colchonetas.

-12.30 horas. Visita guiada de autoridades al recinto ganadero.

-14.00 horas. Degustación de cordero segureño y productos del terreno.

-16.00 horas. Música en directo con la Orquesta La Movida Electric Band.

-20.00 horas. Actuación de DJs.

Domingo 15 de marzo

-9.00 horas. Apertura del recinto ferial.

-12.00 horas. Entrega de premios y galardones de los concursos y nombramientos a ganaderos y explotaciones del año.

-13.00 horas. Espectáculo de doma natural a cargo de José Muñoz Ruiz ‘El Patilla’.

-14.30 horas. Arroz popular.

-15.30 horas. Retirada del ganado.

-16.00 horas. Cierre del recinto.