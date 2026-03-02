El PSOE de Lorca agotará "todas las vías judiciales" para recuperar a su personal de confianza

La Agrupación Socialista de Lorca no se conforma con la resolución judicial acerca de su demanda por la redistribución del personal asignado a los grupos políticos municipales. Así lo daban a conocer fuentes del partido, que este lunes reaccionaban a las declaraciones de Rosa Medina, secretaria general del Partido Popular, quien ofrecía una comparecencia para valorar la decisión del Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 6 de Murcia; resolución que ya fuera adelantada por esta Redacción.

En este sentido, cabe recordar que la demanda fue presentada por los socialistas a principios de 2024 a raíz de los cambios en la estructura organizativa del Ayuntamiento de Lorca tras el pacto firmado entre el Partido Popular y Vox, una modificación aprobada en Pleno y que suponía el 'traspaso' de uno de los puestos 'de confianza' asignados al PSOE a Vox. "No existe prueba que acredite que se haya generado una situación de desigualdad o discriminación", recordaba Medina Mínguez, que apuntaba: "el PSOE dispone actualmente de dos profesionales para prestar cobertura a las necesidades de su grupo municipal en el Ayuntamiento, es decir, el mismo número con el que contaba por ejemplo el PP en la pasada legislatura, a pesar de que el Grupo Municipal Popular contaba con un concejal más".

Rosa Medina tras su comparecencia este lunes en el Ayuntamiento de Lorca. / L.O.

Del mismo modo, la también portavoz de los populares indicaba que el pronunciamiento del juzgado "desmonta las mentiras vertidas por Casalduero durante los últimos meses en relación con el personal de los grupos políticos", a la vez que "evidencia que la estrategia de judicializar la actividad pública constituye un camino erróneo, desafortunado y que no aporta nada a la hora de ofrecer soluciones a las necesidades de los lorquinos".

Asimismo, Medina Mínguez explicaba que el citado juzgado fundamenta su fallo en que "los acuerdos impugnados no crean o suprimen puestos, ni tampoco modifican sus características o retribuciones, a la vez que hace mención al artículo 27 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

Defensa de la democracia

Por su parte, desde el Partido Socialista aseguraban que la decisión de impugnar el dictamen judicial se ejecutará "por responsabilidad" y "por defender la representación democrática que nos han otorgado los lorquinos y lorquinas". José Ángel Ponce, viceportavoz de la formación, era el encargado de responder a la líder popular, a cuya formación acusaba de haber realizado la modificación a modo de "peaje político para que Fulgencio Gil mantenga su pacto con Vox y siga cómodo en el sillón de la Alcaldía".

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Lo que nadie entiende, aunque a la señora Medina le haga gracia, es que el Grupo Municipal Socialista, con 9 concejales, tenga solo 2 auxiliares administrativos para ejercer la oposición, mientras Vox, con 4 concejales, dispone de 5. Además de los 11 asesores que tienen en Alcaldía, más dos personas en el grupo municipal del partido popular y todos los funcionarios que tienen a su cargo. Eso no es proporcionalidad", sentenciaba el también concejal por el PSOE, que recordaba la reciente condena al equipo de Gobierno por "ocultar información y vulnerar un derecho fundamental de la oposición".