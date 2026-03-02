Lorca activa una nueva remesa de formaciones para 52 desempleados

El Ayuntamiento de Lorca sigue trabajando para mejorar la cualificación profesional de los desempleados del municipio. Tanto es así que este mismo lunes daba comienzo una nueva remesa de formaciones en el marco del programa de empleabilidad Activa-T que llegarán a 52 personas. Más de medio centenar de alumnos a los que la edil de Desarrollo Local y Empleo, Rosa Medina, daba la bienvenida en una sesión organizada en el Centro de Desarrollo Local.

"Este programa alcanza, desde su puesta en marcha, cotas de empleo que ya superan el 50%; lo cual quiere decir que estamos haciendo las cosas bien en materia de generación de oportunidades, tanto formativas como de empleabilidad real en empresas que demandan esos perfiles profesionales", significaba la edil durante su intervención en el acto inaugural.

Rosa Medina, edil de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Lorca. / L.O.

A este respecto, cabe recordar que el programa 'Activa-T' –que permitirá formar en total a unos 300 desempleados en un periodo de tres años– diseñado por el Consistorio combina la formación y la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas o dependencias municipales, según las temáticas, incluyendo además formaciones teóricas específicas. En la 5ª fase, que comenzó el pasado octubre y está aún por concluir, participaron un total 60 desempleados, mientras que en la que se inauguraba este lunes tomarán parte más de medio centenar.

Temática variada

En cuanto a los itinerarios formativos puestos en marcha en esta fase, cabe destacar que se impartirán formaciones de socorrismo, montaje y mantenimiento de sistemas domóticos, páginas web, cocina o atención a personas dependientes; mientras que próximamente se pondrán en marcha certificaciones en bordado en sedas y oro, peluquería e inglés. Por lo que respecta a la financiación, fuentes municipales recordaban que el proyecto se extenderá hasta diciembre de 2026, con posibilidad de ampliación hasta junio de 2027 y tiene un importe total de 2.163.944 €, de los cuales 1.298.366 € son financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Ministerio de Política Territorial, y 865.577 € son cofinanciados por el Ayuntamiento de Lorca.