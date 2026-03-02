CAVERMUR elige al lorquino Pedro García como presidente

Pedro García Molina, que en 2018 devolviera la actividad –tras más de una década sin funcionar– a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, también será el encargado de dirigir la Confederación de Federaciones de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

Manifestación vecinal en Lorca, organizada con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos. / Daniel Navarro

Así lo decidía la entidad el pasado 21 de febrero en el transcurso de su Asamblea General, que se celebraba en la localidad de Molina de Segura, hasta donde se desplazaban representantes de las distintas federaciones confederadas de la Región. Según el propio García Molina durante la jornada, además de elegir al nuevo presidente, se abordaron las principales líneas de actuación de la Confederación, destacando la puesta en marcha del espacio social y vecinal de la Región de Murcia, concebido como un instrumento de participación y colaboración entre asociaciones, federaciones y colectivos ciudadanos.

Nuevo espacio

En este sentido, Pedro García indicaba que en el nuevo espacio de participación se tratarán cuestiones de especial relevancia para la sociedad como la sanidad, las infraestructuras, la seguridad o la educación, entre otros ámbitos, que afectan directamente al bienestar de los vecinos y vecinas de la Región. "Nuestro compromiso es con la defensa de los derechos de los ciudadanos, consumidores y usuarios, y la necesidad de seguir impulsando la participación social", señalaba el nuevo líder de CAVERMUR.