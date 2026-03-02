Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca

Poco más de medio año ha transcurrido desde que se iniciaran las obras de urbanización de la zona conocida como 'Camino Marín' en Lorca y ya son notables los avances. Y es que, tras el anuncio de la culminación de los trabajos de desarrollo del proyecto, el proceso se ha desarrollado de forma rápida en un contexto en que la falta de vivienda se ha convertido en un problema para la gran mayoría de familias a nivel local, regional y nacional.

En el caso de la Ciudad del Sol, este proyecto –que servirá para crear 139 viviendas y 219 plazas de aparcamiento– se posiciona como el más avanzado de la batería de acciones anunciadas por parte del Ayuntamiento y que contemplan la movilización de recursos para facilitar la construcción de 400 viviendas en el barrio de La Viña, 360 nuevos hogares en el casco histórico y 250 en el de San Cristóbal. En el caso del 'Camino Marín', se trata de un proyecto aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de febrero de 2009 que contempla la puesta en servicio de 30.898 metros cuadrados que incluyen 3.090 para sistema general de espacios libres y 3.058 para espacios libres locales. 4.588 corresponderán a equipamientos y 219 plazas de aparcamiento en superficie, de las que cuatro se reservarán para minusválidos.

En la zona ya se ha comenzado a instalar las canalizaciones para el suministro de electricidad. / Daniel Navarro

Según confirmaban a esta Redacción fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento, se mantendrá la división prevista en el Plan parcial diseñado para el lugar, que estará compuesto de dos áreas divididas por un vial central perpendicular a la antigua vía del ferrocarril. La zona que linda con el Camino Marín, consta de tres manzanas con una ordenanza de aplicación de edificación plurifamiliar abierta y una altura máxima de cinco plantas. El número de viviendas estimado es de 111, que dependerá de la dimensión de las mismas. En la otra zona que linda con el Centro de Desarrollo Local, se diseñan cinco manzanas con diferentes alturas de dos a cuatro plantas y con tipología edificatoria unifamiliar y plurifamiliar. El número de viviendas estimado es de 28.

En este sentido, destaca que la inversión municipal superará el millón de euros, mientras que la Junta de Compensación, constituida por todos los propietarios del ámbito, y que asumirán el coste en función a su cuota de propiedad aportará 1,6 millones.

Carácter disuasorio

Por lo que respecta a esta zona de expansión, cabe destacar que no solo tratará de 'aliviar' el mercado de vivienda local, puesto que desde finales del pasado mes de agosto también presta servicio en la zona uno de los mayores aparcamientos disuasorios de Lorca. Creado como parte del proyecto de las zonas de bajas emisiones, es utilizado a diario por decenas de vehículos. En este caso, cabe recordar que suma 176 plazas para coches, de las cuales 9 estarán equipadas con cargadores eléctricos y 8 estarán reservadas para personas con movilidad reducida, así como con 11 plazas para motos; todas ellas repartidas en 2 plantas.

Obras en el 'Camino Marín' de Lorca. / Daniel Navarro

Con un total de 4.985 metros cuadrados, las obras cuentan cotaban con un presupuesto de licitación de 2.332.638 euros, cofinanciados por los fondos Next Generation y el Ayuntamiento de Lorca. Asimismo, esta instalación cuenta con aseos, una cabina de control, una sala de mantenimiento, almacenes, un ascensor y una instalación de paneles fotovoltaicos. Asimismo, el proyecto incluye la mejora de la urbanización de calles adyacentes, con la renovación del pavimento e iluminación en un vial de nueva creación en la zona actualmente ocupada por un solar, y encima podrán construirse equipamientos adicionales.