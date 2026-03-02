La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera

Los vecinos de Santomera verán cumplida su petición: el tercer tramo de la RM-1 (la conocida como 'autovía del bancal') vuelve a su plan 'original' e incluirá, tal y como estaba previsto desde hace años, el falso túnel que ayude a sacar el tránsito diario de centenares de camiones por el centro del pueblo.

Así lo anunció este lunes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, señalando que el Ejecutivo autonómico financiará con fondos propios la redacción del proyecto de construcción de este tramo de la autovía RM-1 (la conocida como 'autovía del bancal') a su paso por el municipio, que incluye tanto el tronco principal como la cincunvalación (bypass) de la N-340 para sacar del casco urbano los camiones de gran tonelaje y otros vehículos de mercancías.

Este anuncio forma parte de las "buenas noticias" que aseguró este pasado domingo el alcalde santomerano, Víctor Martínez, iban a sucederse a partir de esta semana en relación con el proyecto en sus declaraciones a La Opinión. El municipio es el más afectado de todos los de la Región de Murcia en cuanto a tránsito de camiones pesados: el tramo urbano de la RM-414, el tráfico de vehículos pesados es seis veces superior a la media regional.

"Somos conscientes de que es una infraestructura fundamental, quizás la más importante en el plazo más inmediato para Santomera", afirmó López Miras, quien añadió que el objetivo es "sacar del núcleo urbano el tráfico pesado y conectar esta autovía, la RM-1 (que conecta Zeneta con Santomera) con la A-7".

"El diseño preferido"

El máximo responsable autonómico también destacó que el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento han tenido en cuenta las aportaciones de los vecinos para impulsar esta infraestructura con "el diseño preferido" por el municipio. En este sentido, ambas administraciones han acordado estimar las alegaciones presentadas al nuevo trazado del tronco y volver al formato original, que contempla la ejecución de un falso túnel en lugar de la alternativa en superficie. "Este proyecto del tercer tramo va a recoger la construcción de un falso túnel para sustituir el último trazado en superficie. Esto es lo que pedían los vecinos de Santomera", reiteró el presidente.

La oposición al itinerario 'b' se debía a su afección a la huerta tradicional y a la Sierra de Balumba y zonas inundables

Cabe recordar que en abril de 2025, el Gobierno regional presentó un trazado 'actualizado' para el tramo por Santomera que reemplazaba el falso túnel que figuraba en la idea original. La sustitución se justificó con el fin de abaratar y acortar plazos y evitaba una "barrera física' y que el cambio mejoraría el impacto visual y reduciría el ruido.

El Colectivo El Bancal de Santomera alertó entonces del grave impacto del proyecto de circunvalación sur de Santomera y exigió "alternativas menos destructivas". En concreto, denunciaron que este trazado 'b' destruiría la huerta tradicional de Santomera, "un espacio agrícola, histórico y paisajístico que constituye el auténtico pulmón verde y jardín del pueblo", amenazaba la Sierra de Balumba y su poblado íbero y agrario, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "rompiendo la unidad paisajística y comprometiendo la conservación de un enclave patrimonial único".

Además, adviertieron de que se ubicaba en "zona inundable, en contra de las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la normativa europea sobre gestión del riesgo de inundaciones" y pasaría "a escasos 300 metros del Colegio Público Fuensanta Caravaca, poniendo en riesgo la salud de los menores por ruido y contaminación".

Piden al Estado "el mismo compromiso"

Igualmente, López Miras recordó que "esta infraestructura es fundamental, en primer lugar, por la seguridad de los vecinos de Santomera, y, en segundo lugar, porque es clave para la movilidad de la Región de Murcia". Además, aprovechó el anuncio para reclamar al Gobierno de España "el mismo compromiso".

En este sentido, insistió, al igual que lo hizo el regidor santomerano a este periódico este domingo, en que "es necesario actualizar el protocolo, es necesario actualizar la financiación de esta infraestructura y es necesario ponerla en marcha cuanto antes", ya que después de casi un año, el Gobierno central no ha respondido a la propuesta de la Comunidad de actualizar la financiación recogida en el protocolo firmado para la conclusión de la autovía.

"Vamos a financiar la redacción del proyecto de construcción, pero necesitamos que el Gobierno central actualice su financiación y que nos pongamos manos a la obra lo antes posible para que esa infraestructura sea una realidad", añadió López Miras.

La Comunidad urge a concluir las obras porque el tráfico de vehículos entre Zeneta y San Javier ha crecido casi un 50%

La Comunidad ya cuenta con los proyectos de construcción del tramo 1 y 2, y las expropiaciones de toda la autovía (financiados con las anteriores transferencias estatales), por lo que se podría iniciar de manera inmediata las obras si se dispusiera de la financiación estatal necesaria.

El Ejecutivo autonómico ha adelantado ya gastos que corresponden a la Administración del Estado, entre ellos alrededor de 700.000 euros derivados de sentencias de expropiaciones aún en tramitación, con el fin de no frenar el avance de la infraestructura.

¿Qué supone dejar terminada la RM-1?

La finalización de la autovía RM-1 permitirá conectar las autovías estatales AP-7 y A-7 y la autovía del Reguerón, lo que reafirma la declaración estatal de esta infraestructura como vía de interés general. Su puesta en servicio aliviará el intenso tráfico que soporta la A-30 en la circunvalación de Murcia, con unos 120.000 vehículos diarios, y reducirá la circulación por la N-340 a su paso por Santomera y por la RM-414, con elevada presencia de tráfico pesado.

El notable incremento del tráfico en la RM-1 entre Zeneta y San Javier, del 48,64%, confirma la necesidad de culminar esta infraestructura para mejorar la seguridad vial, reforzar las comunicaciones y favorecer el desarrollo socioeconómico del eje formado por Alquerías, Beniel, El Raal, Santomera y Zeneta.

López Miras, durante su visita a las obras del instituto Poeta Julián Andúgar de Santomera. / CARM

Mejora de la eficiencia energética en el Instituto Poeta Julián Andúgar

López Miras también visitó en Santomera las obras de mejora del IES Poeta Julián Andúgar, donde el Gobierno regional ha invertido más de 2 millones de euros en actuaciones destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética. Esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización de infraestructuras educativas que está impulsando la Comunidad.

Durante su visita, López Miras informó de que "estamos actuando en más de 180 centros educativos con obras de rehabilitación y eficiencia energética, con un presupuesto de 42 millones de euros". Además, subrayó que “el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la educación es firme, también en lo que respecta a las infraestructuras, para que nuestros docentes dispongan de mejores recursos y espacios, y para que los alumnos estén en las mejores condiciones posibles”.

El proyecto incluye la reforma integral del sistema de climatización en las distintas edificaciones del centro para potenciar la eficiencia energética, así como la sustitución de recubrimientos, cubiertas y cerramientos, y la instalación de placas fotovoltaicas. De esta forma, se busca mejorar la envolvente térmica, reducir el consumo eléctrico e incrementar el confort en el centro educativo.

Las actuaciones se desarrollan en dos fases de seis meses cada una. Actualmente está finalizando la fase 1, correspondiente a las intervenciones del módulo A, y próximamente dará comienzo la segunda fase, que actuará sobre los dos módulos restantes.