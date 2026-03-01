Seguridad vial
Santomera espera "buenas noticias" estos días sobre el avance de la circunvalación que saque los camiones de su casco urbano
El alcalde, Víctor Martínez, señala que el municipio "es el más afectado" por el tránsito de vehículos pesados por el centro del pueblo
Santomera es el municipio «más afectado» por el paso de camiones de gran tonelaje y es el que más ratio de tráfico pesado soporta de toda la Región, con 118 vehículos por kilómetro. Así lo sostiene en declaraciones a La Opinión el alcalde de la localidad, Víctor Martínez, quien adelanta a este periódico que el Ayuntamiento espera recibir en los próximos días «buenas noticias» referentes al proyecto para la construcción de la circunvalación que sacaría estos camiones a lo largo de la N-340 en su arteria principal, la Avenida Poeta Julián Andúgar.
«Lo más importante que tiene que afrontar este municipio para las próximas generaciones es sacar el tráfico pesado del casco urbano», reitera el regidor popular. Actualmente, recuerda, el proyecto para llevarlo a cabo se encuentra en fase de resolución de alegaciones, un proceso que ya está prácticamente concluido.
El proyecto, que surgió a partir de la planificación del primer tramo de la autovía entre Santomera y San Javier (conocida como la ‘autovía del bancal’), fue redefinido por el Ayuntamiento para priorizar una circunvalación «más respetuosa con el medio ambiente y el paisaje», según explicó Martínez.
La propuesta fue respaldada por la Consejería de Fomento y la demarcación de carreteras de la Región de Murcia, así como por la Confederación Hidrográfica y el Estado, defiende.
En cuanto a la financiación, Martínez recuerda que el primer tramo de la autovía ya ha sido ejecutado por la Comunidad, mientras que el tramo que conecta hasta Santomera corresponde al Estado, con un presupuesto acordado en protocolo de menos de 110 millones de euros. «Lo único que falta es que se firme el protocolo y el dinero esté disponible para ejecutar la obra», añadió.
