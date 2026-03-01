Los Robinsones de la Isla se llevan el Concurso Nacional de Chirigotas del Carnaval de Águilas

Han sido 6 agrupaciones las que han participado en esta edición que se ha transformado de Certamen a Concurso, en el que ha estado invitada llegando desde Cádiz, la chirigota del Molina y el Melli "Los que la tienen de mármol", que ha sido semifinalista del COAC 2026.

La gran ganadora de este concurso han sido Los Robinsones de la Isla, de Santa Lucía (Cartagena), seguidos de La Chirigota de Águilas con "Va de retro Satanás" y en tercera posición Jalullo (Totana - Aledo).

Entre las ironías y críticas de las canciones de la chirigotas, destaco una canción de la Chirigota de Águilas, que en un tema que todos los años dedican a las excelencias de Águilas, en esta ocasión fue para criticar la gestión del Gobierno Regional con las reclamaciones de los bomberos, haciendo hincapié en el rescate de hace unas semanas de dos personas en un incendio en una tercera planta, que se tuvo que hacer por un obrero con una plataforma elevadora de una obra cercana, en la canción dicen que “lo que faltan son bomberos, sobra el presidente”.