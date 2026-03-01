Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jimbe CartagenaAtaque a IránTiempo en MurciaOlimpiadas de FPFestival Sombra en Murcia
instagramlinkedin

Fiestas

Los Robinsones de la Isla se llevan el Concurso Nacional de Chirigotas del Carnaval de Águilas

La chirigota criticó la gestión del Gobierno Regional con las reclamaciones de los bomberos

La Chirigota de Águilas canta un tema criticando al Gobierno Regional y apoyando a los bomberos

La Chirigota de Águilas canta un tema criticando al Gobierno Regional y apoyando a los bomberos

TeleÁguilas

Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

Han sido 6 agrupaciones las que han participado en esta edición que se ha transformado de Certamen a Concurso, en el que ha estado invitada llegando desde Cádiz, la chirigota del Molina y el Melli "Los que la tienen de mármol", que ha sido semifinalista del COAC 2026.

La gran ganadora de este concurso han sido Los Robinsones de la Isla, de Santa Lucía (Cartagena), seguidos de La Chirigota de Águilas con "Va de retro Satanás" y en tercera posición Jalullo (Totana - Aledo).

Noticias relacionadas

Entre las ironías y críticas de las canciones de la chirigotas, destaco una canción de la Chirigota de Águilas, que en un tema que todos los años dedican a las excelencias de Águilas, en esta ocasión fue para criticar la gestión del Gobierno Regional con las reclamaciones de los bomberos, haciendo hincapié en el rescate de hace unas semanas de dos personas en un incendio en una tercera planta, que se tuvo que hacer por un obrero con una plataforma elevadora de una obra cercana, en la canción dicen que “lo que faltan son bomberos, sobra el presidente”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents