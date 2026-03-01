Fiestas
Los Robinsones de la Isla se llevan el Concurso Nacional de Chirigotas del Carnaval de Águilas
La chirigota criticó la gestión del Gobierno Regional con las reclamaciones de los bomberos
Han sido 6 agrupaciones las que han participado en esta edición que se ha transformado de Certamen a Concurso, en el que ha estado invitada llegando desde Cádiz, la chirigota del Molina y el Melli "Los que la tienen de mármol", que ha sido semifinalista del COAC 2026.
La gran ganadora de este concurso han sido Los Robinsones de la Isla, de Santa Lucía (Cartagena), seguidos de La Chirigota de Águilas con "Va de retro Satanás" y en tercera posición Jalullo (Totana - Aledo).
Entre las ironías y críticas de las canciones de la chirigotas, destaco una canción de la Chirigota de Águilas, que en un tema que todos los años dedican a las excelencias de Águilas, en esta ocasión fue para criticar la gestión del Gobierno Regional con las reclamaciones de los bomberos, haciendo hincapié en el rescate de hace unas semanas de dos personas en un incendio en una tercera planta, que se tuvo que hacer por un obrero con una plataforma elevadora de una obra cercana, en la canción dicen que “lo que faltan son bomberos, sobra el presidente”.
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena