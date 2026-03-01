Naturaleza
El colegio de San Fernando contribuye a repoblar los montes cercanos a Lorca con un centenar de árboles
El centro vuelve a llevar a cabo una jornada de plantación en los parajes naturales cercanos al barrio de San Antonio
'Un árbol es un amigo'. Bajo este título los alumnos del colegio público San Fernando de Lorca volvían a llevar a cabo una jornada de plantación de especies autóctonas en los montes cercanos a la Ciudad del Sol. Gracias al esfuerzo de alumnos y profesores, un centenar de acebuches y algarrobos –especies autóctonas seleccionadas por su alta resistencia a la sequía– ya crecen en las estribaciones de la sierra de La Torrecilla más cercanas al barrio de San Antonio, en el espacio natural municipal junto al IES San Juan Bosco.
La iniciativa, llevada a cabo de forma regular por la citada comunidad educativa, era reconocida por el edil socialista Juan Carlos Segura, que destacaba la "semilla de conciencia" que de esta forma se implanta en los alumnos y alumnas participantes. "Como detalle simbólico, cada árbol ha sido bautizado con el nombre de un alumno, creando un vínculo emocional directo entre el menor y el ejemplar plantado", apuntaba el concejal, que tomaba parte en las labores realizadas.
En este sentido, cabe destacar que los escolares, junto a sus familias, asumirán el compromiso de regar y cuidar los árboles durante sus primeros meses de vida, fomentando el cuidado del bien público. Además, el proyecto contemplaba la realización de una charla divulgativa para los alumnos participantes sobre los beneficios de los árboles en el entorno urbano: desde la regulación de la temperatura hasta la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático.
Segunda jornada
"Es fundamental que nuestros niños y niñas entiendan que un árbol no es solo parte del paisaje, sino un ser vivo que nos cuida. Con esta iniciativa, no solo plantamos árboles, estamos cultivando responsabilidad, constancia y amor por la naturaleza en las futuras generaciones de lorquinos", señalaba Juan Carlos Segura. Por lo que respecta a la jornada de plantación, cabe recordar que durante el curso pasado el CBM San Fernando ya llevó a cabo una iniciativa similar en la misma zona, que resultó en la plantación de otro centenar de ejemplares.
