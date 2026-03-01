Caen los datos de criminalidad en Lorca por primera vez desde que se tienen registros

El índice de criminalidad ha caído por primera vez en el municipio de Lorca desde que se tienen registros. Nunca antes en el histórico se habían contemplado datos en negativo. Tanto es así que, según los datos del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual se reducen a la mitad. Baja el tráfico de drogas y los robos en domicilios, que caen un 14,7 por ciento.

La evolución cronológica de los datos de seguridad ciudadana, indica que durante el pasado año se interpusieron 3.641 denuncias, lo que supone una caída de los delitos de casi un uno por ciento. "El aumento de la plantilla de la Policía Local y los medios a disposición para ejercer sus funciones, podrían haber sido claves para lograr cifras tan positivas en las estadísticas del Ministerio de Interior. Se ha roto la dinámica negativa que se arrastraba desde hace casi una década, acabando con la peor secuencia entre 2019 y 2023", señala a esta Redacción el edil de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas.

Control policial en Lorca. / Daniel Navarro

En este sentido, cabe destacar que se ha producido un frenazo a la tendencia de empeoramiento que se registraba desde que hay estadísticas, es decir, desde 2016. "Año tras año las denuncias crecían, con una evolución nada halagüeña que únicamente registró datos en negativo durante el ‘encierro’ de la pandemia, en que las calles estaban vacías. Hemos conseguido pasar de una subida del 20,2 por ciento, a registrar un -0,9 por ciento, recortando 19,1 puntos", aporta el concejal.

Así, el balance del Ministerio, en la comparativa de 2024-2025, cifra los delitos contra la libertad sexual en -49,1 por ciento; los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, caen un -7,4 por ciento; y el tráfico de drogas, -3,8 por ciento. Aparecen en positivo los hurtos, donde se registra un leve aumento cifrado en un 12,1 por ciento. Situación que no se repite en municipios vecinos como Águilas, Mazarrón y Totana, que registran un incremento de la criminalidad de casi un 11 por ciento, un 15,3 y un 12,6 por ciento, respectivamente.

Agentes de Policía Local en el transcurso de un control preventivo en Lorca. / Daniel Navarro

En relación con la bajada producida en los delitos de tráfico de drogas, con un 3,8%; robos en domicilios, 14,7 por ciento y el resto de delitos convencionales, 5,4 por ciento, fuentes municipales indican que podría deberse a la implementación de un nuevo modelo aplicado en barrios y pedanías. Nuevos criterios, entre los que destaca la presencia de agentes a pie y la realización de controles preventivos de forma habitual, que están logrando una mayor efectividad. "De esta forma, se rompe esa dinámica negativa que se arrastraba en los últimos años", apostilla Bayonas López.

Más medios

Los esfuerzos económicos municipales han llevado a que la Policía Local cuente con el mejor equipamiento que ha tenido hasta el momento y que se verá incrementado con la incorporación, por primera vez en su historia, de armas largas, Táser, pistolas JPX, y nuevos vehículos y motocicletas. Una inversión cercana a los 400.000 euros. Además, a comienzos de mes se entregaban 130 chalecos antibalas, mientras concluyen las obras en la galería de tiro, con una inversión de 300.000 euros. También crecía el número de cámaras de videovigilancia en la ciudad, barrios y pedanías, a las que se incorporará una nueva remesa en esta última zona, duplicando las iniciales, con lo que la cifra total está cercana al centenar.

Policías de Lorca durante una operación preventiva. / Daniel Navarro

"No es tiempo para triunfalismos. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos incrementado la plantilla, y vamos a continuar incorporando más agentes y medios, pero necesitamos más policías nacionales y guardias civiles. Y lo tienen que hacer cuanto antes, porque no es una petición reciente, sino histórica", termina el edil de Seguridad Ciudadana.