Alhama de Murcia despierta con un pequeño terremoto
El temblor se ha producido a 5 km de la superficie
Un leve seismo se ha dejado notar esta mañana en Alhama de Murcia, aunque de baja intensidad, de apenas 2.0 grados. El epicentro ha sido en el noreste del municipio, cercano también a las población colindante de Librilla.
La profundidad del temblor, que se ha producido a las 09.58 h, ha tenido una profundidad de 5 km. No se han producido daños personales ni materiales.
