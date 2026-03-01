Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alhama de Murcia despierta con un pequeño terremoto

El temblor se ha producido a 5 km de la superficie

Epicentro del temblor, en el término municipal de Alhama de Murcia.

Epicentro del temblor, en el término municipal de Alhama de Murcia. / IGN

Javier Ayala

Javier Ayala

Un leve seismo se ha dejado notar esta mañana en Alhama de Murcia, aunque de baja intensidad, de apenas 2.0 grados. El epicentro ha sido en el noreste del municipio, cercano también a las población colindante de Librilla.

La profundidad del temblor, que se ha producido a las 09.58 h, ha tenido una profundidad de 5 km. No se han producido daños personales ni materiales.

