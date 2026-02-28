La Semana Santa de Lorca se 'olvida' de los colores en busca del sentimiento

Si existe, por antonomasia, una festividad colorida en la ciudad de Lorca es sin duda la Semana Santa. Declarados de Interés Turístico Internacional, los Desfiles Bíblico-Pasionales se han convertido –de la mano de los pasos– en la muestra cultural más impresionante que el municipio puede ofrecer al mundo, pero ¿qué pasaría si se le quitara el color?

Esto es lo que explora el artista lorquino Carlos García Peñarrubia en su última exposición, que ya se puede visitar en la Sala Barroca del Palacio de Guevara. Una exhibición donde se muestra esa 'otra' Semana Santa; la que tiene lugar mientras las imágenes cruzan el umbral de sus templos donde permanecen custodiadas durante todo el año, la que protagoniza encuentros en la carrera secundaria mientras en la principal los palcos son un bullir de gentes ansiosas por ver llegar sus colores, la más intimista con encuentros de imágenes y tronos.

Carlos García (i.) junto al alcalde de Lorca y el presidente del Paso Azul. / L.O.

'Semana Santa en Lorca. No hay color' es el título de la exposición inaugurada como parte de los actos previos a la llegada de la Semana Santa. "Siempre he hecho fotos. Las hago desde muy pequeño. Mi primera cámara me llegó cuando tenía 9 o 10 años y, desde entonces, siempre he hecho fotos. Y, especialmente, me gusta hacer fotografías de momentos, instantes, detalles, que tienen que ver con la Semana Santa. La exposición es una forma de mostrar ese trabajo íntimo, de compartir mi visión por esta tradición tan nuestra, aunque siempre da un poco de vértigo mostrar algo tuyo y ver qué opinan los demás", destacaba el artista durante la inauguración de la muestra, que permanecerá abierta hasta el domingo 15 de marzo.

El sentir de un pueblo

"En cada fotografía he intentado transmitir el sentir de un pueblo que vive y se desvive para tan grande emoción. La fotografía en blanco y negro acentúa esta vivencia, despojando la escena de lo superfluo para revelar su esencia. La carencia de color conduce la mirada hacia lo esencial, permitiendo que la imagen hable sin intermediarios. Porque en Lorca, la Semana Santa no se contempla: se vive, y estas imágenes que aquí traigo son reflejo profundo de ese sentir que, aunque separa por pertenecer, en cambio une a toda una ciudad", reflexionaba Carlos García Peñarrubia.