San Javier: una inversión de 15 millones de euros para ‘alzar el vuelo’ a través de obras transformadoras

Después de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) que supuso una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de 4,9 millones de euros y de más de 12 millones de euros en distintas convocatorias de fondos europeos durante los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de San Javier ha vuelto a conseguir el respaldo europeo con la concesión de una subvención de 6,6 millones de euros, a través de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Integral Local, a planes de actuación integrados de entidades locales. La subvención obtenida, en régimen de concurrencia competitiva, se sitúa en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Feder en el periodo de programación comprendido entre 2021-2027.

El Plan, que se ha denominado ‘Alzando el vuelo’, en sintonía con el lema identitario del municipio, ‘San Javier, ciudad del aire’, se centra en áreas clave como movilidad, infraestructuras y espacios públicos, sostenibilidad y servicios digitales. Supone un nuevo reto para el Ayuntamiento de San Javier y se financia mediante los 6,6 millones de subvención europea, y el resto por cuenta del Ayuntamiento hasta los 15 millones.

Pabellones deportivos en construcción en la Facultad de Ciencias del Deporte. / Ayuntamiento de San Javier

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado que este plan «es mucho más que un plan de infraestructuras» por su vinculación con la temática del aire y su naturaleza transformadora. Sobre la capacidad inversora que supone la concesión de esta subvención, el alcalde recordó que «nos permite liberar recursos de los presupuestos municipales y destinarlos a otros proyectos locales para seguir con la mejora de equipamientos y servicios en todo el término municipal». Asimismo ha señalado que el Plan ‘Alzando el vuelo’, además de mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes, «propiciará nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social del municipio». Sobre la ejecución de las inversiones, José Miguel Luengo ha subrayado además «la solvencia que nos da el haber ejecutado el 99% de la Edusi de 6,2 millones de euros que recibió el Ayuntamiento en 2015», destacando «la capacidad técnica y experiencia en fondos europeos que ya ha demostrado tener el Ayuntamiento de San Javier».