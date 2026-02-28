San Javier: una inversión de 15 millones de euros para ‘alzar el vuelo’ a través de obras transformadoras
El Ayuntamiento sanjaviereño vuelve a conseguir el apoyo económico de la Unión Europea para financiar el Plan de Actuación Integrado
Después de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) que supuso una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de 4,9 millones de euros y de más de 12 millones de euros en distintas convocatorias de fondos europeos durante los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de San Javier ha vuelto a conseguir el respaldo europeo con la concesión de una subvención de 6,6 millones de euros, a través de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Integral Local, a planes de actuación integrados de entidades locales. La subvención obtenida, en régimen de concurrencia competitiva, se sitúa en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Feder en el periodo de programación comprendido entre 2021-2027.
El Plan, que se ha denominado ‘Alzando el vuelo’, en sintonía con el lema identitario del municipio, ‘San Javier, ciudad del aire’, se centra en áreas clave como movilidad, infraestructuras y espacios públicos, sostenibilidad y servicios digitales. Supone un nuevo reto para el Ayuntamiento de San Javier y se financia mediante los 6,6 millones de subvención europea, y el resto por cuenta del Ayuntamiento hasta los 15 millones.
El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado que este plan «es mucho más que un plan de infraestructuras» por su vinculación con la temática del aire y su naturaleza transformadora. Sobre la capacidad inversora que supone la concesión de esta subvención, el alcalde recordó que «nos permite liberar recursos de los presupuestos municipales y destinarlos a otros proyectos locales para seguir con la mejora de equipamientos y servicios en todo el término municipal». Asimismo ha señalado que el Plan ‘Alzando el vuelo’, además de mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes, «propiciará nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social del municipio». Sobre la ejecución de las inversiones, José Miguel Luengo ha subrayado además «la solvencia que nos da el haber ejecutado el 99% de la Edusi de 6,2 millones de euros que recibió el Ayuntamiento en 2015», destacando «la capacidad técnica y experiencia en fondos europeos que ya ha demostrado tener el Ayuntamiento de San Javier».
El Plan de Actuación Integrado 'Alzando el vuelo' incluye las siguientes obras
- Parque de las Misiones de la Aviación, que transformará dos parcelas actualmente en desuso junto a la calle Luis Federico Guirao de Santiago de la Ribera,en una gran zona verde y de esparcimiento con temática aeronáutica y zonas explicativas de las diferentes misiones que asume el Ejército del Aire.
- Centro Cultural Aeronáutico, ya en ejecución en una parcela de 5000 metros cuadros cedida por el Ministerio de Defensa, en el recinto de la AGA, con entrada desde el paseo Colón, que estará dedicado a la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire.
- Regeneración de los paseos marítimos del Atalayón y Castillicos, entre Ciudad del Aire y término de San Pedro con estética acorde a la ya realizada para dar continuidad al frente marítimo.
- Nueva infraestructura diseñada con criterios de economía circular, en el paseo del Atalayón, con innovadores contenedores desmontables para acoger el Club de Piragüismo Mar Menor.
- Remodelación del edificio del centro cívico que completará la oferta social y lúdica del Parque Príncipe de Asturias con nuevos espacios de calidad a disposición de la población.
- Pabellón de deportes en el recinto de la Facultad del Deporte, que incrementa la infraestructura deportiva a disposición de toda la población del municipio, ya en ejecución.
- Nuevo Centro de Servicios Sociales, que dotará de modernas instalaciones para la atención al público y mejorará las condiciones de trabajo del personal, en Santiago de la Ribera.
- Nuevas conexiones ciclabes con un carril bici desde la Ciudad del Aire a la rotonda Dos Mares.
- Digitalización del nuevo transporte público urbano municipal que entrará en funcionamiento este mismo año con cinco líneas que unirán todas las pedanías del municipio.
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo