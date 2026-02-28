Lorquí lidera su mayor transformación urbana con una apuesta histórica por el patrimonio, el desarrollo industrial y la sostenibilidad

La transformación urbana de Lorquí no responde a actuaciones aisladas, sino a una planificación sostenida en el tiempo que está redefiniendo el municipio desde una visión integral. El Ayuntamiento continúa desarrollando una hoja de ruta basada en la recuperación del patrimonio, la mejora de los servicios públicos y la revitalización de espacios estratégicos, con el objetivo de consolidar un modelo de ciudad más habitable, inclusiva y preparada para el futuro.

“Estamos ejecutando un proyecto global de municipio. Cada obra, cada rehabilitación y cada mejora forman parte de una estrategia pensada para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y fortalecer nuestra identidad”, destaca el alcalde, Joaquín Hernández.

Recuperación del Palacete de la Arboleda un edificio emblemático que va a pasar de estar infrautilizado a convertirse en punto de encuentro cultural y social / Ayuntamiento de Lorquí

Uno de los ejes más visibles de esta transformación es la apertura y puesta en valor de edificios e inmuebles que durante años permanecieron cerrados y sin uso. Espacios históricos que habían quedado en la sombra vuelven ahora a estar abiertos, iluminados y al servicio de la ciudadanía. La recuperación del Palacete de la Arboleda, con una inversión de casi tres millones de euros y premiado por la Unión Europea, simboliza este cambio: un edificio emblemático que va a pasar de estar infrautilizado a convertirse en punto de encuentro cultural y social, acogiendo actividades formativas, exposiciones y eventos.

En la misma línea se sitúa la remodelación del antiguo Ayuntamiento, reconvertido en espacio multifuncional para actividades culturales y sociales. La intervención ha respetado su valor arquitectónico e incorporado criterios de accesibilidad y eficiencia energética. “No se trata solo de rehabilitar edificios, sino de devolverles vida y utilidad pública. Queremos que los espacios históricos sean espacios vividos”, subraya el primer edil.

La estrategia municipal también ha puesto el foco en la modernización del casco urbano y en la dinamización del comercio local. La renovación de pavimentación, la mejora del alumbrado público con tecnología LED, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la eliminación de barreras arquitectónicas han permitido generar entornos más accesibles, atractivos y sostenibles. Estas actuaciones buscan favorecer la movilidad peatonal, impulsar la actividad económica y reforzar el tejido comercial de proximidad.

La estrategia municipal también ha puesto el foco en la modernización del casco urbano y en la dinamización del comercio local / Ayuntamiento de Lorquí

A ello se suman las intervenciones en plazas y entornos urbanos con mayor presencia de zonas verdes y soluciones adaptadas al cambio climático, dentro de una planificación alineada con los objetivos de sostenibilidad. “Queremos un Lorquí más amable, más verde y más eficiente, donde el crecimiento vaya de la mano del respeto al entorno”, afirma el alcalde.

Dentro de esta política de recuperación patrimonial y participación ciudadana destaca la próxima actuación en el patio de la Casa de la Plaza de la Libertad, conocida como Casa Matías-Martínez. La rehabilitación de este espacio se desarrollará en el marco del proyecto europeo LIFE SeedNEB y será ejecutada conforme a la propuesta ganadora del proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento.

La opción elegida por la ciudadanía, con el 42% de los votos, ha sido 'El Refugio del Tiempo'. La propuesta apuesta por una rehabilitación sostenible, respetuosa con el valor histórico del inmueble y concebida para transformar el patio en un espacio integrado y funcional para la comunidad.

“Este proyecto es un ejemplo claro de cómo entendemos la gestión pública: los vecinos no solo participan, sino que deciden. La propuesta elegida refleja el compromiso colectivo con la sostenibilidad y la recuperación de nuestro patrimonio”, señala el regidor.

El impulso de esta transformación está siendo posible gracias a una gestión activa en la captación de recursos externos, incluyendo financiación procedente de fondos europeos y del Gobierno de España, que han permitido acelerar actuaciones de regeneración urbana, eficiencia energética y rehabilitación de inmuebles históricos. Estos recursos han sido clave para acometer inversiones estratégicas y reforzar la capacidad municipal de ejecución.

El impulso de esta transformación está siendo posible gracias a una gestión activa en la captación de recursos externos / Ayuntamiento de Lorquí

“Estamos aprovechando todas las oportunidades de financiación para que Lorquí avance. Cada euro que llega se traduce en mejoras concretas para nuestros vecinos”, apunta el alcalde.

Ante el riesgo de inundaciones

El municipio de Lorquí, marcado por su paisaje y su geografía al encontrarse junto al Río Segura, viene desarrollando en los últimos años diversas estrategias tanto para mitigar los efectos negativos derivados del riesgo de inundaciones como para aprovechar los beneficios que le brinda esta circunstancia natural. En este contexto, la localidad forma parte del proyecto europeo LIFE FloodProof, una iniciativa centrada en la gestión y mejora de la planificación urbana y en el refuerzo de la capacidad de respuesta ciudadana ante el riesgo hídrico, con el objetivo de reducir el impacto de posibles inundaciones.

“Lorquí tiene una trayectoria muy destacada en proyectos europeos, con premios a nivel internacional y la coordinación de un LIFE; además, este nuevo proyecto está muy alineado con la estrategia de nuestro municipio para trabajar por conseguir un municipio más adaptado al cambio climático y coordinado y preparado para afrontar emergencias, como las que pudieran derivarse de las inundaciones”, destacó el alcalde, Joaquín Hernández.

A estas actuaciones se suma la construcción de un tanque de tormentas en el Polígono Industrial El Saladar I, con un presupuesto de 3.638.000 euros, financiado en un 79 por ciento con fondos europeos Next Generation a través del bloque de preservación del litoral y recursos hídricos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, el Ayuntamiento continúa trabajando de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica del Segura en la retirada y eliminación de cañas en la ribera del río, una medida clave para mejorar la capacidad de desagüe y reducir el riesgo en episodios de lluvias intensas.

Lorquí lidera su mayor transformación urbana con una apuesta histórica por el patrimonio, el desarrollo industrial y la sostenibilidad / Ayuntamiento de Lorquí

Pero la planificación municipal no se detiene en la regeneración urbana y patrimonial. Entre los proyectos y planes de futuro se encuentra una ambiciosa ampliación de los espacios industriales del municipio, una actuación sin precedentes que supondrá un importante crecimiento económico. Esta expansión permitirá atraer nuevas empresas, consolidar las ya existentes y generar empleo, incidiendo directamente en el desarrollo local y en la mejora de las oportunidades laborales para los vecinos.

“Queremos que Lorquí sea un municipio de oportunidades. La ampliación industrial es clave para seguir creando empleo y fijar población, ofreciendo futuro a nuestros jóvenes”, afirma el primer edil.

Vivienda asequible

De forma paralela, el Ayuntamiento está diseñando estrategias y planes para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en la zona. Entre las prioridades se encuentra el impulso de vivienda joven y asequible, facilitando el acceso a la emancipación y favoreciendo la estabilidad residencial. Estas medidas buscan equilibrar el crecimiento económico con el desarrollo social, garantizando que el municipio disponga de oferta habitacional adaptada a las necesidades actuales.

“Si generamos empleo y crecimiento, debemos acompañarlo de políticas que faciliten el acceso a la vivienda. Nuestro objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida”, concluye el alcalde.

Además de la recuperación patrimonial y la renovación urbana, el Ayuntamiento continúa trabajando en la modernización de instalaciones deportivas, centros educativos y dependencias municipales, incorporando medidas de ahorro energético y optimización de recursos. La mejora de la accesibilidad en distintos puntos del municipio refuerza el compromiso con un Lorquí más inclusivo y adaptado a todas las personas.

'Siempre Acompañad@s'

Pero la transformación de Lorquí no se limita al urbanismo y la economía; las personas, como decimos, son el eje central de la acción municipal. En este contexto nace el proyecto pionero 'Siempre Acompañad@s', financiado con fondos europeos Next Generation, una innovadora iniciativa destinada a mejorar el bienestar y la inclusión social de las personas mayores del municipio. El programa, pionero en la Región de Murcia, tiene como objetivo combatir la soledad no deseada, promover la autonomía personal y garantizar el acceso a servicios básicos de apoyo mediante un enfoque integral y personalizado.

“Siempre Acompañad@s no es solo un proyecto, sino un compromiso con el presente y el futuro de nuestras personas mayores. Queremos que sigan sintiéndose parte activa de nuestra comunidad, con los apoyos que necesiten y rodeados de afecto”, destaca el alcalde.

El programa incorpora un fuerte componente comunitario: detección de necesidades, implicación de asociaciones municipales y vecinos en la campaña de sensibilización, identificación de casos y divulgación de actividades. Cuenta además con la colaboración del Centro de Salud de Lorquí, la empresa de teleasistencia domiciliaria, farmacias y comercios, convirtiendo a todo el municipio en una red de apoyo activa.

Entre los servicios que incluye el proyecto se encuentran un servicio de comidas adaptado a las necesidades nutricionales de personas mayores vulnerables; actividades socioculturales y encuentros intergeneracionales para fomentar el envejecimiento activo; transporte adaptado; formación y apoyo a cuidadores impartido por profesionales sanitarios; y charlas informativas sobre salud, derechos y nuevas tecnologías.

Con planificación, participación y una gestión orientada a resultados, Lorquí consolida una transformación que combina identidad histórica, sostenibilidad y dinamización económica. La reapertura de edificios cerrados durante décadas, la implicación directa de la ciudadanía en proyectos estratégicos, la ampliación industrial y las nuevas políticas de vivienda dibujan un municipio que mira al futuro con ambición y bases sólidas.