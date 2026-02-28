Más inversión pública y menos deuda para impulsar Santomera

Santomera continúa avanzando hacia un modelo de municipio cohesionado, sostenible y generador de oportunidades, con una planificación que combina inversión pública, estabilidad financiera y visión estratégica.

La gestión responsable de los recursos municipales ha permitido reducir la deuda en un 25 %, bajar impuestos, incrementar el presupuesto y alcanzar las mejores cifras de empleo de la historia local. Todo ello acompañado de un crecimiento poblacional sostenido que confirma el atractivo del municipio como lugar para vivir e invertir.

Infraestructuras que transforman el municipio

En 2026 finalizará el acondicionamiento de las márgenes de la carretera de Alicante (N-340), entre la glorieta de la Cruz Roja y el Barrio de la Inmaculada. La actuación creará un amplio paseo peatonal paralelo a la vía, mejorará la accesibilidad y transformará una de las principales entradas desde Murcia.

También avanza la segunda fase de las obras de la carretera RM-414, que conecta Santomera con Abanilla, impulsadas por la Consejería de Fomento. Asimismo, se acometerá el arreglo integral del camino del pantano, una intervención clave para reforzar la seguridad vial y favorecer el desarrollo rural y turístico.

Otro hito relevante será el inicio de las obras del nuevo centro de salud y del SUAP, con una inversión cercana a los 3 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma, reforzando así la atención sanitaria.

El esfuerzo inversor se extiende al ámbito deportivo y vecinal con la culminación de la pista de running; la renovación y cubrición de la pista de petanca; la mejora del graderío y vestuarios del Campo Regional de Hockey; nuevas instalaciones en La Mota; carriles bici y la renovación del jardín de El Siscar. La Matanza y El Siscar concentrarán una parte sustancial de la inversión prevista, garantizando el equilibrio territorial.

Modernización, patrimonio y sostenibilidad

Entre las actuaciones destacadas figuran la mejora del polígono industrial El Mirador; el plan integral de alumbrado público; la modernización de instalaciones municipales; la renovación de equipos informáticos y el plan de infraestructuras viales.

El Ayuntamiento ha solicitado financiación con cargo al 2 % Cultural para la rehabilitación de la Almazara, catalogada como Bien de Interés Cultural, con el objetivo de recuperar y poner en valor este elemento patrimonial emblemático.

La apuesta por la sostenibilidad se concreta en medidas de eficiencia energética y movilidad sostenible, el plan de arbolado urbano, la digitalización administrativa y la rehabilitación patrimonial. Además, el municipio ha captado más de 12 millones de euros en subvenciones regionales y estatales destinadas a proyectos estratégicos como la mejora energética, la renovación de caminos rurales, la modernización del ciclo urbano del agua y la futura infraestructura sanitaria.

Educación y apoyo a las familias

La educación continúa siendo uno de los pilares de la acción municipal. La gratuidad de las escuelas infantiles y las bonificaciones en el comedor escolar consolidan el apoyo directo a las familias. El impulso definitivo al Plan Aire permitirá que la totalidad de las aulas dispongan de aire acondicionado.

En 2025 también se puso en marcha el nuevo Centro de Atención Temprana. / Ayto. Santomera

A ello se suman las obras de eficiencia energética y climatización del IES Poeta Julián Andúgar, con una inversión regional de 2,3 millones de euros.

A los proyectos previstos para 2026 se unen las infraestructuras puestas en marcha en 2025, año en el que se inauguraron el nuevo Centro de Atención Temprana, la Casa Ayuntamiento y el nuevo graderío del Campo de Fútbol.

Retos estratégicos y proyección de futuro

El Ayuntamiento mantiene su solicitud al Ministerio de Fomento para financiar la doble circunvalación, infraestructura imprescindible para desviar el tráfico del casco urbano. Por otra parte, Santomera continúa posicionándose para albergar el Centro Nacional del Microchip, al disponer de suelo adecuado y una ubicación estratégica próxima a importantes infraestructuras y universidades.

La seguridad ciudadana se ha reforzado con nuevos vehículos patrulla, un coche específico para zonas rurales, más de cuarenta cámaras de videovigilancia y equipamiento renovado para la Policía Local.

En el ámbito social, el Consistorio respalda a las entidades del tercer sector que desarrollan una labor esencial, fortaleciendo la cohesión y la atención a los colectivos más vulnerables. También se consolidan las iniciativas turísticas, el plan de ocio juvenil y el servicio psicosocial dirigido a personas de entre 14 y 40 años.

Los indicadores económicos avalan la gestión municipal: récord histórico de empleo, tejido empresarial más competitivo, reducción significativa de la deuda y aumento sostenido de la inversión pública.

En materia fiscal, el Ayuntamiento ha aplicado bonificaciones en el IBI, el IAE y el Impuesto de Vehículos, además de incentivos para la energía solar y la movilidad eléctrica. La actualización de las ordenanzas fiscales avanza hacia un sistema más justo y comprometido con el medio ambiente. Paralelamente, las modificaciones del Plan General facilitan nuevos usos terciarios y liberalizan suelo urbano para posibilitar hasta 300 nuevas viviendas.

Con una administración saneada, mayor capacidad inversora y una planificación ambiciosa, Santomera consolida un proyecto de municipio moderno, competitivo y cohesionado, preparado para afrontar los desafíos del futuro con estabilidad y nuevas oportunidades para todos sus vecinos y vecinas.