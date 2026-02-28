Impulsa Lo Pagán: un proyecto integral para renovar uno de los grandes referentes de San Pedro del Pinatar

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha puesto entre sus principales objetivos el impulso de Lo Pagán como uno de los pilares del municipio, a través de un plan trianual que quiere poner en valor el barrio de Lo Pagán como epicentro turístico, comercial, marinero y cultural durante todo el año.

El alcalde del municipio, Pedro Javier Sánchez, ha explicado que se trata de un proyecto integral, planificado y con visión de futuro, que bajo el nombre ‘Impulsa Lo Pagán’ tiene como meta que este barrio se consolide como un espacio renovado, cuidado y con visión de futuro.

Recreación de la remodelación de la Explanada. / Ayuntamiento San Pedro del Pinatar

El plan está dotado con más de 5 millones de euros para los próximos tres ejercicios y contempla 25 medidas concretas que abordan de manera coordinada urbanismo, servicios públicos, seguridad, infraestructuras, deporte, actividad económica y proyección turística.

El primer edil ha resaltado que este plan es el resultado de una estrategia que conecta la acción de distintas áreas municipales bajo un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar el papel de Lo Pagán como escaparate del municipio.

Siete grandes objetivos para una transformación real

El plan se estructura en torno a siete ejes estratégicos que marcan el rumbo de las actuaciones. El primero es la modernización del casco urbano, con calles más accesibles y seguras. La conversión en plataforma única del centro de Lo Pagán y las actuaciones de mejora urbana con la retirada de cableado aéreo y de obstáculos de la vía pública permitirán un espacio público más amable, adaptado a todos y preparado para el futuro.

En segundo lugar, la renovación de espacios públicos y zonas verdes. La remodelación de la Explanada, con más sombras, arbolado y mejores equipamientos, el embellecimiento del Parque del Mar y la apertura al mar de su escenario transformarán estos espacios en verdaderos puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

El tercer objetivo es reforzar su identidad cultural y turística. Lo Pagán forma parte esencial del modelo turístico que está consolidando San Pedro del Pinatar, poniendo en valor y ampliando eventos y citas como la Romería de la Virgen del Carmen, el Encuentro Gastronómico o la agenda de ocio y deportiva.

El cuarto eje es la seguridad y la limpieza. Más presencia policial, implantación de la red de cámaras de seguridad ciudadana y refuerzo del mantenimiento urbano son actuaciones que responden a una de las principales preocupaciones vecinales y que buscan preservar la tranquilidad y el orden.

El quinto gran bloque se centra en nuevas infraestructuras. La futura Ciudad del Fútbol de Lo Pagán, la mejora de equipamientos deportivos y el nuevo Centro de Salud son ejemplos de actuaciones que elevarán el nivel de servicios de Lo Pagán y lo adaptarán a su crecimiento.

El sexto objetivo es atraer inversión privada y dinamizar la economía local. La colaboración con hostelería y comercio y la mejora del entorno urbano fomentando la renovación del parque de viviendas y la mejora de fachadas de edificios existentes busca generar un entorno más atractivo, generando así actividad económica y más oportunidades.

Y, por último, el plan persigue algo fundamental: generar orgullo vecinal. «Porque ningún proyecto urbano tiene sentido si no refuerza el sentimiento de pertenencia y la confianza en el futuro», ha explicado el alcalde.

Planificación y continuidad

Impulsa Lo Pagán no se presenta como un anuncio aislado. Muchas de sus medidas ya están en marcha, otras están calendarizadas y todas forman parte de una hoja de ruta coherente.

La remodelación de la Explanada, la plataforma única del centro urbano, la mejora de parques, las actuaciones de accesibilidad, el refuerzo del mantenimiento o la implantación de cámaras de seguridad son proyectos que se encuentran en diferentes fases de implementación.

El plan combina recursos municipales con financiación autonómica, nacional y europea. Esta coordinación permite acelerar actuaciones estratégicas sin trasladar carga fiscal a los vecinos.

Un proyecto compartido

El alcalde ha concluido que «Impulsa Lo Pagán representa unidad. Unidad entre Ayuntamiento, vecinos y sector privado. Porque la transformación de un barrio no depende únicamente de la obra pública, sino de la ilusión compartida y de la implicación colectiva. Porque el futuro del municipio se construye barrio a barrio, día a día. Y en ese camino, Lo Pagán es protagonista».