La Fundación Santa Teresa de Abarán amplía su residencia y centro de día

El Gobierno regional apoya a la Fundación Santa Teresa de Abarán desde sus inicios, en el año 1990. Una colaboración dirigida a mejorar la atención integral y la calidad de vida de las personas mayores, en este caso, de los usuarios de la residencia `Nicolás Gómez Tornero´. Desde entonces, hace 36 años, el Ejecutivo ha destinado más de 20 millones de euros a la Fundación a partir de diversos convenios para el cuidado de las personas mayores del municipio.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, participó en el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de la residencia y centro de día de la Fundación, que permitirá incrementar en 8 el número de plazas residenciales.

Ruiz felicitó a la Fundación, “que suma casi cuatro décadas cuidando de las personas mayores, ofreciéndoles la atención que necesitan, y siempre en colaboración con el Gobierno regional, para mejorar de forma continua el servicio que prestan”.

“Ese es también nuestro objetivo, y agradecemos el trabajo conjunto para conseguirlo, porque es así como podemos promover un envejecimiento saludable y garantizar el bienestar de las personas mayores. Así es como podemos seguir avanzando en el nuevo modelo de cuidados, adaptándolo a las necesidades reales de cada usuario, promoviendo su autonomía y su calidad de vida”, añadió la consejera.

La ampliación de las instalaciones contempla la construcción de una cocina, que estará comunicada directamente con todas las plantas, y salones en la planta baja. Las nuevas dimensiones permitirán incrementar también las plazas del centro de día, con nuevos espacios que favorecerán la realización de actividades terapéuticas y sociales.

Está previsto que el centro tenga una salida hacia los jardines del exterior, y los espacios comunes, como sala de estar y comedor, y acceso a terrazas cubiertas con vistas hacia el río Segura.

Estas obras se llevarán a cabo con la donación económica de un patrono de la fundación y la cesión del terreno, de 1.850 metros cuadrados, por parte del Ayuntamiento de Abarán. Esto permitirá que la parcela tenga una dimensión total de 5.166 metros cuadrados.

Noticias relacionadas

La Consejería de Política Social tiene suscrito un convenio con la Fundación Santa Teresa de Abarán, que incluye 44 plazas concertadas, durante un periodo de cuatro años, desde 2024 hasta 2028, por un importe de cerca de 2,7 millones de euros.