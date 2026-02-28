El Carnaval de Águilas 2026 rompe registros

El balance del Carnaval de Águilas ha sido muy positivo en todos los aspectos, tanto en el turístico, como en seguridad, en el de carnavaleros que han disfrutado de la fiesta y espectadores de los desfiles en directo, unos datos que ha destacado el alcalde Cristóbal Casado, ha registrado “datos sobresalientes” tanto en ocupación como en afluencia y seguridad.

En materia turística, la ocupación hotelera ha oscilado entre el 90 y el 100%, alcanzando el lleno absoluto durante los dos principales fines de semana del carnaval, situándose en torno al 90% los días centrales, lunes y martes de Carnaval. “Es un sobresaliente a nivel de ocupación”, destaco el primer edil.

La Oficina de Turismo también ha reflejado el tirón de visitantes para disfrutar de la fiesta. Casi el 45% de las personas atendidas procedían de otras comunidades autónomas, principalmente de Andalucía, mientras que el 37,2% fueron visitantes extranjeros. Francia encabeza el listado de países de origen, seguida de Reino Unido y Alemania. En el ámbito regional, los municipios desde los que más consultas se realizaron fueron Lorca y Murcia.

El consistorio también valora calcula la afluencia de festeros en la recogida de residuos, que este año se han contabilizado 593 toneladas, casi nueve más que en 2025, “destacó el efecto positivo del vaso reutilizable, que ha reducido notablemente la presencia de vasos de plástico en el suelo” apuntaba el alcalde, por tanto, el volumen de determinados residuos.

En el capítulo sanitario, se realizaron 157 asistencias, de las cuales 108 se resolvieron in situ. Otras 31 personas fueron trasladadas al puesto sanitario de la Casa del Mar, tres al Centro de Salud Águilas Norte y 13 al Hospital Rafael Méndez de Lorca.

La mayoría de intervenciones estuvieron relacionadas con intoxicaciones etílicas, además de heridas, caídas, quemaduras y mareos. Aunque el elevado número de altas en el propio lugar “es un dato positivo” dijo Casado, quien mostró su preocupación por la edad de algunas de las intoxicaciones.

Sin incidencias destacables

Un Carnaval sin incidencias destacables en cuanto a la seguridad, tras la valoración conjunta con la Jefatura de Policía Local, el alcalde calificó la seguridad del Carnaval como “espléndida”, sin que se hayan registrado grandes incidentes, destacando que no se produjo ninguna actuación en el “punto violeta”, lo que refuerza la imagen de un carnaval seguro. Casado agradeció también el comportamiento ciudadano durante el corte perimetral de la Plaza de España en los primeros días, motivado por el fuerte viento. “Fue respetado por todos, lo que permitió que el resto de actos se desarrollaran con total normalidad”.

Aunque aún no existen cifras oficiales cerradas, el ayuntamiento estima que en torno a 50.000 personas pudieron presenciar los desfiles principales, por lo que el ayuntamiento costero trabaja ya en un sistema piloto para medir con mayor precisión la afluencia en próximas ediciones, comenzando por la Plaza de España.

Noticias relacionadas

Un balance del Carnaval 2026 que se concluye como multitudinario, con gran impacto turístico y sin incidencias destacables, llevando a esta fiesta de Interés Turístico Internacional como una de las grandes citas festeras del país.