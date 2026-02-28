Caminos de la Virgen de El Pasico de Torre Pacheco: devoción, paisaje y encuentro

El Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha los Caminos de la Virgen de El Pasico, una iniciativa que convierte la devoción en recorrido y el paisaje en lugar de encuentro. Integrado en el proyecto ‘Pasico con Valor’, el plan busca reforzar el carácter emblemático del paraje a través de sus elementos patrimoniales y naturales y, de forma central, mediante la fe y la devoción hacia la Virgen de El Pasico. La propuesta articula tres rutas de peregrinación desde Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco hasta la ermita, con el objetivo de fortalecer la devoción mariana y, al mismo tiempo, potenciar el turismo religioso en el municipio.

La Virgen de El Pasico es venerada dentro y fuera del término municipal. Con el apoyo de las parroquias locales y del Gobierno regional, el Consistorio ha diseñado estos caminos señalizados con el característico clavel de El Pasico, un símbolo que identifica cada itinerario y que conecta tradición y territorio.

El clavel es el elemento identificador de cada ruta —rojo, rosa y blanco—. / Ayto. Torre Pacheco

La iniciativa nace con vocación de continuidad y crecimiento. En esta línea, el alcalde, Pedro Ángel Roca, expresó su deseo de «configurar nuevos caminos desde otros puntos del municipio o la comarca, o incluso unirlo al camino de peregrinación hacia Caravaca de la Cruz». En esa línea, lanzó un mensaje de participación colectiva: «Todos los pachequeros estamos llamados a ser peregrinos de El Pasico».

El párroco de Torre Pacheco, Manuel Verdú, enmarcó el sentido espiritual de la propuesta al afirmar que «ponerse en camino para encontrar a Nuestra Madre y, con ella, a Jesús, desde la humildad de la ermita de El Pasico» es el propósito de esta iniciativa. Y añadió: «Generación tras generación, la devoción a la Virgen de El Pasico es una oportunidad para salir al encuentro con el Señor».

Ruta del clavel rojo - Roldán

La ruta del clavel rojo, dedicada a San José, parte desde la iglesia de Roldán y recorre 8,6 kilómetros hasta llegar al Pasico, atravesando enclaves como Los Cachimanes y La Hortichuela. 12.000 pasos de devoción desde la iglesia de San José de Roldán hasta la ermita de El Pasico. El recorrido discurre por campos del municipio y permite descubrir rincones en los que naturaleza y paisaje agrícola se combinan con edificaciones históricas y urbanizaciones modernas. El camino avanza junto al trasvase Tajo-Segura, recordando la relevancia del agua y de la agricultura como motor local. La estampa ofrece contrastes entre tradición y desarrollo, en un entorno donde la actividad agrícola marca el carácter del territorio.

Ruta del clavel rojo (Roldán). / Ayto. Torre Pacheco

Ruta del clavel rosa - Balsicas

La ruta del clavel rosa tiene su origen en la Iglesia de Balsicas, junto a la Virgen del Rosario, patrona de Balsicas y de Torre Pacheco. Con 9.820 metros de recorrido, atraviesa una vía pecuaria que remite a la historia del municipio y a la evolución de su campo y su economía. El peregrino inicia el trayecto desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, con el Castillo de Ros frente al Cabezo Gordo. A lo largo del camino aparecen puentes que evidencian la transformación del transporte y nuevas construcciones asentadas sobre terrenos de arbolado. El itinerario conduce también hasta el trasvase Tajo-Segura, señalado como seña de identidad del campo pachequero.

Ruta del clavel rosa (Balsicas). / Ayto. Torre Pacheco

Ruta del clavel blanco - Dolores de Pacheco

La ruta del clavel blanco, la más extensa con 12.220 metros, conecta Dolores de Pacheco con la ermita de El Pasico. Con salida desde la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, este camino propone una conexión directa con la naturaleza, el paisaje y el paisanaje del municipio. El peregrino transita por caminos de tierra entre plantaciones de alcachofas, brócoli o coliflor según la época del año, bajo un cielo que enmarca el perfil del Cabezo Gordo. El recorrido permite descubrir la ermita de Los Meroños y molinos de viento del siglo pasado, así como horizontes abiertos que invitan a la reflexión.

Cartelería presente en la ruta del clavel blanco (Dolores de Pacheco). / Ayto. Torre Pacheco

Tres caminos unidos el 7 de marzo

Tras el anuncio inicial, el Ayuntamiento ha fijado una jornada específica para reunir a los peregrinos el sábado 7 de marzo, fecha dedicada a inaugurar estas rutas. El alcalde invitó a los vecinos a «inscribirse en el formulario para ser pegrinos de El Pasico y vivir durante todo el sábado, 7 de marzo, un acercamiento a la Virgen de El Pasico». La inscripción, obligatoria, se ha habilitado online en la web municipal, en papel en las parroquias de Torre Pacheco, Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco, y mediante un código QR presente en la cartelería oficial. El plazo concluye el miércoles 4 de marzo, inclusive.

Los participantes recibirán un kit del peregrino y podrán compartir una comida de hermandad gracias al patrocinio de la empresa avícola Pujante. En nombre de la entidad, Mónica Pujante expresó «esta oportunidad para colaborar en un proyecto para reforzar la fe cristiana en Torre Pacheco y sus entornos». La jornada culminará con la celebración de la Santa Misa a las 12.00 horas, presidida por Monseñor Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena.

Acto de presentación de los Caminos de la Virgen de El Pasico. / Ayto. Torre Pacheco

Las salidas del 7 de marzo se han organizado de forma escalonada: la ruta del clavel blanco desde la Iglesia Ntra. Sra. de los Dolores a las 8.00 horas; la del clavel rosa desde la Iglesia Ntra. Sra. del Rosario a las 8.30; y la del clavel rojo desde la Iglesia Parroquial San José a las 9.00. Para facilitar la participación, se han habilitado autobuses gratuitos desde la Estación de Autobuses de Torre Pacheco media hora antes del inicio de cada camino, opción seleccionable en el formulario.

Medidas de accesibilidad

La dimensión turística del proyecto incorpora medidas de accesibilidad. La directora general de Calidad y Competitividad Turística, Eva Reverte, señaló que «el Gobierno Regional ha financiado la instalación de señalización accesible, como paneles informativos, hitos kilométricos, placas direccionales y señalización en suelo, incorporando códigos NaviLens que permiten una orientación accesible para personas con discapacidad sensorial». Esta intervención refuerza la señalización de las rutas y amplía su alcance a personas con diferentes capacidades, integrando tecnología y orientación inclusiva en el entorno natural.

Los carteles incorporan códigos Navilens para personas con discapacidad sensorial. / Ayto. Torre Pacheco

Más allá del trazado físico de los caminos, la iniciativa se apoya en una tradición popular vinculada a la imagen de la Virgen. ‘Lola la de El Pasico’ difundió la costumbre de pasar un clavel por el tronco de almendro que sostiene la imagen y pedir un deseo. Los claveles son donados por los fieles como agradecimiento cuando su petición se cumple, por lo que siempre se encuentran en el altar mayor. El clavel, convertido en elemento identificador de cada ruta —rojo, rosa y blanco—, simboliza así la continuidad de una devoción transmitida de generación en generación.