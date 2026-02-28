Beniel se prepara para ser un municipio más sostenible con la puesta en marcha del contenedor marrón de residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Beniel y la empresa mixta Sermubeniel ultiman la inminente puesta en marcha del nuevo servicio de recogida de residuos orgánicos con el contenedor marrón. Desde hace unos meses la ciudadanía ya dispone de la información esencial para un correcto uso de estos contenedores, ya que desde septiembre se han realizado acciones de difusión en las redes sociales municipales, en los centros escolares de la localidad dirigida a niños y niñas de los últimos cursos de primaria y en el mercado semanal, donde se repartieron los dípticos de la campaña ‘Tenemos un marrón’ y se realizó entre las personas participantes el sorteo de un gadget tecnológico.

Esta campaña informativa está subvencionada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, obtenidos a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. El objetivo de la misma es doble, por un lado, facilitar el aprendizaje del nuevo hábito de separación en origen y por otro, mejorar los indicadores locales de prevención y reciclaje, reduciendo el volumen de residuos que terminan en vertedero.

¿Qué va al contenedor marrón?

Al contenedor marrón se tiran los restos orgánicos de origen doméstico como peladuras y restos de fruta y verdura, cáscaras de huevo, pan y repostería, posos de café e infusiones (con su filtro de papel), servilletas y papel de cocina usados, restos de carne y pescado, espinas y cáscaras de marisco, huesos pequeños y pequeñas astillas vegetales de cocina. Para garantizar un correcto tratamiento posterior, se recomienda utilizar siempre bolsas compostables homologadas.

Por otra parte, no deben depositarse plásticos y envases, metales, vidrio, cartón limpio, pañales y compresas, toallitas, colillas, arena de mascotas, polvo del aspirador, pelos, textiles, maderas tratadas o restos de bricolaje y cualquier residuo peligroso (pilas, aerosoles, pinturas, etc.). Estos materiales deben seguir depositándose en los contenedores de su fracción correspondiente o en el ecoparque.

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha subrayado la importancia de la implicación vecinal, y ha afirmado que “la separación de la fracción orgánica es un paso clave para un Beniel más sostenible”. La primera edil ha añadido que “con el contenedor marrón reducimos costes de vertido, incrementamos el reciclaje y transformamos los restos de comida en un recurso útil, algo que debemos conseguir con el esfuerzo de todos y todas”.

El Ayuntamiento de Beniel y Sermubeniel agradecen de antemano la colaboración de la ciudadanía y de los establecimientos del municipio, y recuerdan que ante cualquier duda se puede acudir a los canales de atención municipales o de la empresa mixta.