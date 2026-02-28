Alguazas refuerza la seguridad, impulsa políticas para mayores y juventud y afronta un año clave de infraestructuras

Alguazas afronta 2026 con una hoja de ruta centrada en cuatro grandes pilares: seguridad ciudadana, atención a las personas mayores, oportunidades para la juventud y mejora integral de infraestructuras. El Ayuntamiento plantea un modelo de municipio que combine convivencia, bienestar social y modernización urbana, consolidando una localidad más habitable y preparada para el futuro.

Seguridad: más medios y nuevas instalaciones

La seguridad se ha convertido en una de las señas de identidad del municipio en los últimos años. El refuerzo policial ha permitido combatir la delincuencia de forma efectiva, destacando la actuación contra la ocupación ilegal de viviendas. Hasta la fecha se han desalojado 110 okupas, una intervención que ha trascendido el ámbito regional y se ha convertido en noticia viral a nivel nacional por la rapidez y eficacia con la que se ha actuado.

El Ayuntamiento considera esta política prioritaria no solo por su impacto en la seguridad, sino también por su efecto social: la recuperación de viviendas y barrios completos para vecinos y familias.

El consistorio culminará en 2026 las obras del nuevo cuartel de la Policía Local,

En esta línea, el consistorio culminará en 2026 las obras del nuevo cuartel de la Policía Local, situado en la Plaza Paco Serna. El proyecto cuenta con una inversión de 223.102 euros financiada por la Comunidad Autónoma y se encuentra en su fase final.

La actuación incluye climatización, instalación eléctrica completa y mobiliario del edificio. Además, se incorporarán placas solares para lograr autoabastecimiento energético, un ejemplo de integración entre seguridad y sostenibilidad. El nuevo cuartel también dispondrá de vallado perimetral, puertas motorizadas, sustitución de ventanas, pintura integral y sistemas de vigilancia.

Entre sus novedades destacan un módulo para la unidad canina, un cargador eléctrico para vehículos policiales y equipamiento tecnológico actualizado.

El refuerzo no es solo estructural. La plantilla policial se ha ampliado hasta alcanzar la veintena de efectivos y se han incorporado nuevos medios: un vehículo 4x4, un furgón policial y un tercer vehículo previsto para el primer semestre del año. A ello se suman un perro policía —Sully— y dos drones destinados a vigilancia preventiva y control de eventos.

Mayores: bienestar y envejecimiento activo

El Ayuntamiento mantiene también una apuesta firme por el bienestar de las personas mayores, impulsando políticas que favorezcan su autonomía, participación social y calidad de vida.

El Ayuntamiento mantiene también una apuesta firme por el bienestar de las personas mayores

Actualmente se construye un nuevo parque junto al Centro de Día, diseñado específicamente para este colectivo. El espacio incluirá pistas de petanca, zonas verdes y áreas de gerontogimnasia destinadas a fomentar la actividad física adaptada.

El objetivo municipal es convertir este entorno en un punto de encuentro intergeneracional, complementado con una programación social y asistencial continua que ya se desarrolla durante todo el año.

Asimismo, el consistorio espera que la Comunidad Autónoma cumpla el compromiso adquirido en la Asamblea Regional para financiar la finalización del Centro de Atención Temprana. La culminación de estas obras permitirá completar la urbanización del área y mejorar la atención a familias y usuarios.

Juventud: participación y oportunidades europeas

La juventud se ha consolidado como uno de los motores sociales del municipio. Alguazas ha experimentado un notable rejuvenecimiento poblacional en los últimos años gracias a la implicación de sus jóvenes en la vida pública, cultural y participativa.

Una de las principales herramientas ha sido la vinculación con programas europeos. Más de 800 jóvenes han viajado por Europa a través de proyectos de movilidad organizados desde la concejalía, experiencias que fomentan la formación, el aprendizaje intercultural y la participación activa.

El municipio ha logrado además la aprobación de dos programas europeos con una duración de tres años cada uno, que permitirán ampliar recursos, formación y oportunidades para la población joven.

El objetivo es claro: ofrecer alternativas educativas, sociales y profesionales que permitan fijar población joven y fortalecer su papel dentro de la comunidad.

Infraestructuras: un año de transformación urbana

2026 será también un año especialmente relevante en materia de infraestructuras. El Ayuntamiento desarrolla un amplio plan de actuaciones destinadas a mejorar servicios públicos, equipamientos deportivos, espacios verdes y edificios culturales.

Entre las obras más destacadas que se van a realizar a lo largo del año 2026 se encuentran: Nuevos vestuarios en el Campo de Fútbol

Construcción de nichos en el cementerio

Reparación integral de la piscina de verano

Construcción del punto limpio Ecoparque

Renovación del Jardín de Goya

Reparación de un nuevo tramo de la RM-531

Mejoras en el Cine-Teatro IV Centenario

Última fase del nuevo Centro Local de Empleo y Formación

Creación de una zona merendero

Nuevo parque acuático splashpark

Renovación pasillos y oficinas Pabellón de Deportes



Además, el consistorio prevé pavimentación de calles, la renovación a tecnología LED de unas doscientas farolas y la construcción de un restaurante-bar en la piscina de verano.

A estas actuaciones se suman dos proyectos especialmente relevantes: la renovación de una decena de parques infantiles —con nuevos juegos, pavimento y zonas adaptadas como parkour, bebés o multiaventura— y la modernización integral de la Biblioteca Municipal y el salón de actos de la Casa de la Cultura.

Un modelo de municipio centrado en las personas

El conjunto de medidas refleja un modelo de gestión basado en la mejora de la calidad de vida cotidiana: más seguridad en los barrios, espacios adaptados para mayores, oportunidades para jóvenes y servicios públicos modernos.

La combinación de inversiones sociales y urbanas busca consolidar una localidad más segura, participativa y dinámica. Alguazas afronta así un año clave en su evolución, apostando por crecer sin perder su carácter cercano y comunitario, donde las infraestructuras y los servicios públicos acompañen al bienestar de sus vecinos.