‘El Viaje de Tus Sueños’: Rotary Club Molina llevará por segundo año a Disneyland París a menores vulnerables de la Región
Mañana se celebra la VI Gala Benéfica del club que recaudará fondos para este proyecto y para ‘Ruta Activa’
Eva Mondéjar
En 2025 se celebró la primera edición de ‘El Viaje de Tus Sueños’, en la que 25 menores en situación de vulnerabilidad social fueron seleccionados para viajar a Disneyland París. Rotary Club Molina de Segura organiza este proyecto debido al elevado número menores de la Región de Murcia que se encuentran en riesgo de exclusión social, alrededor de 125.000 según datos facilitados por la organización.
Los niños que vivieron esta experiencia presentaron una mejora significativa de autoestima, autonomía y habilidades sociales, explican las mismas fuentes: "La última edición reflejó resultados especialmente significativos: el 100% de los participantes hizo nuevas amistades, ningún menor se sintió excluido y se registraron mejoras en bienestar emocional y social tras la experiencia". Para el 80% fue su primer viaje y su primer vuelo, pero gracias a los 15 profesionales voluntarios que les acompañaban pudieron vivir una experiencia segura e inclusiva.
La VI Gala benéfica del club molinense se celebrará este sábado, 28 de febrero, en El Portón de la Condesa, en La Alcayna. Las entradas, que salieron a la venta por 70 € (35 para niños), se han agotado. En ediciones anteriores han conseguido recaudar más de 30.000 € para proyectos similares.
De momento, ‘El Viaje de Tus Sueños’ cuenta con más de 40 empresas colaboradoras, lideradas por la murciana Vrio. Las entidades pueden colaborar mediante diferentes paquetes, financiando desde las pequeñas experiencias que vivirán los niños durante el viaje hasta haciéndose cargo de la experiencia completa de un menor.
Otro proyecto para el que se recaudan fondos con la gala benéfica es para la ‘Ruta Activa Molina de Segura’. Consiste en un recorrido señalizado y accesible que busca el objetivo de reducir el sedentarismo y apoyar el comercio local. Se espera que en los primeros 18 meses se incremente un 25% la actividad física en el municipio y hasta un 15% de crecimiento en los ingresos de los comercios participantes.
