El PP presenta en Lorca su propuesta para prohibir el burka a nivel local, regional y nacional

El Partido Popular buscará la prohibición del burka en espacios públicos y a todos los niveles con el objetivo de conseguir que se regule a través de una Ley Orgánica Nacional. Así lo anunciaban varias concejalas del grupo político a nivel local, a las que se unían la diputada regional, María del Carmen Ruiz, la diputada nacional, Isabel Borrego, y la senadora, Antonia López.

Concretamente, las populares ponían de manifiesto que en el caso del municipio de Lorca –a pesar de haber sido ya aprobada en Pleno una iniciativa similar– esta cuestión se volverá a debatir en sesión plenaria durante el mes de abril, situación que se repetirá de manera coordinada en la Asamblea Regional, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Representantes populares reunidas en la ciudad de Lorca este viernes. / L.O.

"Hay que liderar el feminismo de verdad y la libertad de todas las mujeres que se encuentran consagrados en nuestra constitución. No podemos defender ideas prehistóricas y cavernícolas", señalaba la secretaria general del partido a nivel local, Rosa Medina; unas palabras que suscribía María del Carmen Ruiz, quien insistía: "no va contra ninguna religión; va contra el control, el sometimiento y la sumisión de las mujeres. Se ha luchado muchísimo en nuestro país por la libertad y la igualdad de la mujer para ahora dar pasos atrás arrastrados por el fanatismo de unos y los complejos de otros".

Por su parte, Borrego y López, diputada y senadora respectivamente, hacían hincapié en el valor de la iniciativa en el marco de la lucha por los derechos de las mujeres.

Objetivos de la ley

En este sentido, la propuesta del Partido Popular –según fuentes del propio partido– perseguirá tres objetivos principales: prohibir el uso de prendas o elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos o de acceso público; garantizar la identificación visual en vías públicas, edificios públicos, centros educativos, sanitarios, administrativos y transporte público; y establecer un régimen sancionador proporcionado.