Incivismo
Oleada de actos vandálicos en Las Torres de Cotillas con quema de contenedores y daños en jardines
Los daños afectan a la zona de La Loma, Los Pulpites y el barrio del Carmen y generan un nuevo coste para las arcas municipales
Las Torres de Cotillas vuelve a hacer frente a una oleada de actos vandálicos que, en los últimos días, ha dejado una estela de daños en contenedores, jardines y mobiliario urbano. Uno de los puntos más afectados ha sido el camino que conduce a la EDAR de La Loma, donde varios contenedores de basura fueron incendiados.
Las llamas no solo calcinaron los recipientes, sino que también provocaron desperfectos en el entorno. "El fuego afectó a parte del muro y provocó la caída de dos tramos de la valla de hierro de la zona", explica el concejal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Francisco Juan Giménez. A estos hechos se suman otros dos contenedores quemados frente a Conservas La Loma.
El alcalde ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar comportamientos incívicos
El vandalismo también ha golpeado espacios verdes del municipio. En los jardines de Los Pulpites, junto a la iglesia, han desaparecido un banco y una papelera, y otro banco ha aparecido destrozado. En el barrio del Carmen, concretamente en la calle Abel Antón y en el parque junto a la calle Menéndez Pelayo, se ha arrancado césped y se han deteriorado zonas ajardinadas que habían sido acondicionadas recientemente.
El alcalde, Pedro José Noguera, lamenta lo ocurrido y recuerda el coste que estos actos tienen para todos los vecinos. "Suponen un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía y un gasto añadido para las arcas municipales", subraya, al tiempo que pide colaboración ciudadana para denunciar comportamientos incívicos. El Ayuntamiento ya trabaja en la reparación de los daños.
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena