Oleada de actos vandálicos en Las Torres de Cotillas con quema de contenedores y daños en jardines

Las Torres de Cotillas vuelve a hacer frente a una oleada de actos vandálicos que, en los últimos días, ha dejado una estela de daños en contenedores, jardines y mobiliario urbano. Uno de los puntos más afectados ha sido el camino que conduce a la EDAR de La Loma, donde varios contenedores de basura fueron incendiados.

Las llamas no solo calcinaron los recipientes, sino que también provocaron desperfectos en el entorno. "El fuego afectó a parte del muro y provocó la caída de dos tramos de la valla de hierro de la zona", explica el concejal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Francisco Juan Giménez. A estos hechos se suman otros dos contenedores quemados frente a Conservas La Loma.

El alcalde ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar comportamientos incívicos

El vandalismo también ha golpeado espacios verdes del municipio. En los jardines de Los Pulpites, junto a la iglesia, han desaparecido un banco y una papelera, y otro banco ha aparecido destrozado. En el barrio del Carmen, concretamente en la calle Abel Antón y en el parque junto a la calle Menéndez Pelayo, se ha arrancado césped y se han deteriorado zonas ajardinadas que habían sido acondicionadas recientemente.

Los destrozos en el mobiliario obligan al Consistorio a asumir nuevos gastos de reparación / L.O.

El alcalde, Pedro José Noguera, lamenta lo ocurrido y recuerda el coste que estos actos tienen para todos los vecinos. "Suponen un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía y un gasto añadido para las arcas municipales", subraya, al tiempo que pide colaboración ciudadana para denunciar comportamientos incívicos. El Ayuntamiento ya trabaja en la reparación de los daños.