La modificación de los roles tradicionales protagoniza la campaña por el Día Internacional de la Mujer en Lorca

El Día Internacional de la Mujer volverá a llenar Lorca de actividad gracias a la extensa programación puesta en marcha por el Consistorio junto a numerosas entidades el municipio. María de las Huertas García, edil delegada de Mujer en el Ayuntamiento, así lo anunciaba este viernes, en una comparecencia en la que también explicaba el objetivo principal de la campaña creada este año alrededor del 8M.

"La campaña de este año pone el acento en la necesidad de adquirir un compromiso común de los diferentes agentes sociales, que contribuya al avance y consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad; atendiendo a la responsabilidad de la administración pública, creando mayor conciencia y comprensión de la igualdad entre hombres y mujeres y desarrollando políticas públicas por las que se doten de recursos y estructuras sociales para el cuidado y atención a personas dependientes y que permitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral", apuntaba la edil.

Presentación de las actividades organizadas por el 8M en Lorca para este 2026. / L.O.

A este respecto, García Pérez profundizaba: "qué se busca: el compromiso de hombres y mujeres…, modificando los roles tradicionales respecto a su implicación en la familia, el hogar y el trabajo, apostando por el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas". Para ello, como cada año, y como iniciativa principal de la campaña, se celebrará el acto institucional, que incluirá la lectura del manifiesto del 8M y la entrega de los Premios 'Mujeres y Hombres por la Igualdad' (XV Edición) y el Premio 'Lorca por la Igualdad' (XIII Edición), que tendrá lugar el 9 de marzo, a las 10 horas, en el Palacio de Guevara.

"Estos premios reconocen el esfuerzo y la labor de personas y entidades que han contribuido a la equidad de género en nuestra sociedad, así como la capacidad y el liderazgo para transformar a los ciudadanos en beneficio del desarrollo de la sociedad", significaba la edil, que aprovechaba para anunciar las personas e instituciones galardonadas.

Cartel anunciador del Día Internacional de la Mujer de Lorca. / L.O.

Concretamente, el Premio 'Mujeres y Hombres por la Igualdad' ha recaído este año en Álvaro Martín Quesada, trabajador del Cuerpo Nacional de Policía en el Grupo de Unidad de la Familia y Mujer y Beatriz Sanz Iniesta, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a hijos/as de Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAPMEX) de la Región de Murcia. En cuanto a 'Lorca por la Igualdad', este año el premio ha recaído en el Conservatorio Profesional de Música 'Narciso Yepes'.

Otros actos

Además del acto institucional, el 8 y 9 de marzo serán iluminados: la pasarela Manterola, la fuente de San Antonio y el puente de la Torta; y la Concejalía de Mujer, ha organizado diversas actividades. Así, también para el día 8 de marzo, hay prevista una sesión de pintura en directo por artistas profesionales: 'El patrimonio histórico de Lorca y la figura de la mujer'; a las 11 horas, en la plaza de España, organizada por In Terra. Feria gastronómica y artesana, dirigida a todos los públicos.

También se llevarán a cabo dos jornadas de defensa personal –2 y 4 de marzo, de 17 a 20 horas– en el pabellón deportivo del Instituto Ibáñez Martín; se proyectará la película 'La mar de ellas', el jueves, 12 de marzo, a las 18:30 horas, en la Escuela de Artes Plásticas; y el domingo, 19 de abril, llega 'Yoga para Mujeres en el Castillo de Lorca', a las 10:00 horas, una sesión que cuenta con un aforo limitado de 25 plazas.