Las listas de espera de Salud vuelven a enfrentar a PSOE y PP en Lorca

"Agujero negro". Con este término se refería el viceportavoz del PSOE en Lorca, José Ángel Ponce, a la gestión sanitaria de la Consejería de Salud en Lorca en particular y el Área III de Salud en general. Según exponía el también edil de la formación en el Consistorio de la Ciudad del Sol, los datos del Servicio Murciano de Salud señalan que, entre julio y diciembre de 2025, el 50% de los pacientes a la espera de cita de toda la Región (12.662) son del municipio lorquino.

Del mismo modo, Ponce Díaz indicaba que algunas especialidades sanitarias acumulan 270 días de demora, como es el caso de las citas para rehabilitación; mientras que los pacientes a la espera de ser atendidos en oftalmología, ginecología o traumatología deben esperar entre 134 y 160 días. "Es inadmisible que una mujer tenga que esperar casi cinco meses para una revisión ginecológica o que un paciente con movilidad reducida pase tres cuartos de año esperando rehabilitación. Eso no es sanidad pública, es un sistema que ha dejado a la gente en pausa", denunciaba el edil.

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Que no nos vengan con el cuento de la falta de médicos o financiación; si los datos mejoran en otras áreas y aquí empeoran, es una cuestión de voluntad política y de nefasta gestión. Lorca no puede esperar ni un día más", apostillaba José Ángel Ponce, que reclamaba un plan "urgente y específico" para dotar de recursos al hospital Rafael Méndez, así como la apertura "inmediata" de agendas médicas para eliminar la bolsa de 12.000 personas sin cita.

Por las huelgas

Al respecto de las críticas realizadas por José Ángel Ponce, fuentes de la Consejería de Salud aludían a las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos médicos ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad a cuenta del Estatuto Marco como una de las causas principales del aumento registrado en las listas de espera. Estas mismas voces, además, señalaban que el Área III es la única que ha conseguido reducir la demora en las listas quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas.