Alguazas, en busca de más financiación de Europa

El Ayuntamiento de Alguazas celebró el pasado martes el acto de presentación de la Estrategia de Participación en Proyectos Europeos, una jornada dirigida a responsables políticos y personal técnico municipal con el objetivo de dar a conocer la hoja de ruta del Consistorio para reforzar su participación en programas y financiación de la Unión Europea.

El acto contó con la apertura institucional del alcalde y concejal de Proyectos Europeos, José Gabriel García, y del director general de la Unión Europea, Adrián Zitelli, quienes destacaron la importancia de que las administraciones locales avancen hacia una mayor presencia en Europa y aprovechen las oportunidades que ofrecen los fondos comunitarios para el desarrollo del municipio.

La presentación técnica de la estrategia fue realizada por el Agente de Desarrollo Local, Valentín López, quien explicó el diagnóstico de la situación actual, las prioridades estratégicas y las líneas de actuación que permitirán al Ayuntamiento mejorar su capacidad para acceder, gestionar y liderar proyectos europeos en los próximos años.

Con esta iniciativa, el Consistorio "refuerza su apuesta por la innovación, la cooperación internacional y la captación de financiación europea como herramientas clave para impulsar el desarrollo local y mejorar los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía".

El alcalde destacó la entrada del Consistorio en proyectos europeos de gestión directa como el proyecto 'LIFE Floodproof', el proyecto Interreg 'YouthMED 2' o los proyectos de movilidad juvenil y voluntariado Erasmus+.

La redacción de esta estrategia ha supuesto una inversión de 10.000 euros, subvencionada por la Dirección General de la Unión Europea de la Región de Murcia.