Servicios Sociales de Lorca gestionó más de 700.000 euros en ayudas durante 2025

En el mismo periodo la concejalía abrió más de 4.500 expedientes hasta superar los 24.000 en total

La edil de Servicios Sociales (derecha) tras la presentación.

La edil de Servicios Sociales (derecha) tras la presentación.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

El equipo de Atención Primaria de Servicios Sociales de Lorca ha gestionado, desde su creación, más de 24.000 expedientes. La cifra, aportada por la edil responsable del ramo en el Ayuntamiento, María Castillo, se alcanzaba durante el pasado 2025, cuando se abrían 4.560 de los citados expedientes. A este respecto, la concejala reseñaba que el número de citas presenciales durante el mismo periodo alcanzó la cifra de 4.753, lo que supuso un total de 1.188 horas de atención.

María Castillo durante su intervención en el Ayuntamiento.

María Castillo durante su intervención en el Ayuntamiento.

En este sentido, fuentes municipales recordaban que los Servicios Sociales de Atención Primaria se organizan en cuatro programas básicos: de trabajo social; de apoyo a la unidad convivencial, personal y familiar y ayuda a domicilio; y el programa de atención a las necesidades relacionadas con la falta de medios para la cobertura de necesidades básicas. "Durante el periodo 2025, se han realizado un total de 9.622 valoraciones presenciales y en el 77% de los casos se ha aplicado algún recurso", destacaba Castillo Castro.

Recursos económicos

En relación con los medios económicos destinados a este capítulo, durante los pasados 12 meses el Ayuntamiento movilizaba más de setecientos mil euros. Concretamente, al capítulo de trabajo social y cobertura de necesidades básicas se destinaban 445.000 euros; mientras que para facilitar el acceso a productos básicos de alimentación, higiene y limpieza se invertían 230.000 euros. Del mismo modo, las prestaciones específicamente dirigidas a familias con menores contaban con un presupuesto de 29.000 euros.

Servicios Sociales de Lorca gestionó más de 700.000 euros en ayudas durante 2025

El Paso Azul de Lorca celebra el cuarto de siglo desde la llegada de la Coronación de Espinas

La rehabilitación de la antigua iglesia de San Juan de Lorca avanza con paso firme tras noventa años abandonada

La Administración regional se hace más accesible en Lorca

Dejan en libertad al ultra que instigó la violencia racista en Torre Pacheco

Caravaca acoge el estreno nacional de la obra sinfónico-coral ‘Luz y redención: La Pasión según San Juan’

Mejoran la seguridad vial en la carretera que une Fuente Álamo y Las Palas

Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos
