Servicios Sociales de Lorca gestionó más de 700.000 euros en ayudas durante 2025

El equipo de Atención Primaria de Servicios Sociales de Lorca ha gestionado, desde su creación, más de 24.000 expedientes. La cifra, aportada por la edil responsable del ramo en el Ayuntamiento, María Castillo, se alcanzaba durante el pasado 2025, cuando se abrían 4.560 de los citados expedientes. A este respecto, la concejala reseñaba que el número de citas presenciales durante el mismo periodo alcanzó la cifra de 4.753, lo que supuso un total de 1.188 horas de atención.

María Castillo durante su intervención en el Ayuntamiento. / L.O.

En este sentido, fuentes municipales recordaban que los Servicios Sociales de Atención Primaria se organizan en cuatro programas básicos: de trabajo social; de apoyo a la unidad convivencial, personal y familiar y ayuda a domicilio; y el programa de atención a las necesidades relacionadas con la falta de medios para la cobertura de necesidades básicas. "Durante el periodo 2025, se han realizado un total de 9.622 valoraciones presenciales y en el 77% de los casos se ha aplicado algún recurso", destacaba Castillo Castro.

Recursos económicos

En relación con los medios económicos destinados a este capítulo, durante los pasados 12 meses el Ayuntamiento movilizaba más de setecientos mil euros. Concretamente, al capítulo de trabajo social y cobertura de necesidades básicas se destinaban 445.000 euros; mientras que para facilitar el acceso a productos básicos de alimentación, higiene y limpieza se invertían 230.000 euros. Del mismo modo, las prestaciones específicamente dirigidas a familias con menores contaban con un presupuesto de 29.000 euros.